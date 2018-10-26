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İçki alemi kanlı bitti: 2 yaralı

İçki alemi kanlı bitti: 2 yaralı
İçki alemi kanlı bitti: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, birlikte alkol alan şahıslar arasında çıkan kavgada iki kişi bıçakla yaralandı.

Olay Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mahir Ö, ofisinde amcasının oğlu Recep Ö. ve arkadaşı Hüseyin Y. ile birlikte sohbet edip içki içmeye başladı. İllerleyen saatlerde Mahir Ö. ve Recep Ö. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Münakaşa yerini kavgaya bıraktı. Bu sırada Recep Ö, üzerinde bulunan bıçakla Mahir Ö'yü bıçakladı. Kavgayı ayırmaya çalışan Hüseyin Y. de sırtından aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Recep Ö. olaydan sonra kaçtı. Yaralı şahıslar dışarı çıkarak yardım istedi. 112 ekipleri yaralıları İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hüseyin Y. yapılan müdahalenin ardından taburcu olurken, Mahir Ö.'nün ise hastanedeki tedavisi sürüyor. 

Olayın ardından firar eden Recep Ö. polis tarafından yakalanarak gözaltı aldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.  

Seyfettin Aras

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