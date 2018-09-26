İdlib'de ikna ve tasfiye süreci

Türkiye'nin İdlib yol haritası netleşiyor. Kritik tarihler 10 ve 15 Ekim. Ankara-Moskova arasında geçtiğimiz hafta Soçi'de varılan mutabakata göre, İdlib'deki terörist grupların tank, top, çok namlulu roketatar gibi ağır silahlarını 10 Ekim'e kadar teslim etmeleri sağlanacak. 15 Ekim'e kadar ise bu grupların 15-20 kilometrelik silahsızlandırılmış tampon bölgeyi terk etmeleri bekleniyor. Mutabakatta Türkiye'nin üstlendiği en kritik rol ise bölgedeki radikal terörist gruplar ile silahlı Suriye muhalefetini ayırmak. Ankara ilk aşamada İdlib'deki bütün taraflara ‘ağır silahları bırakma ve meşru siyasi sürece katılma' çağrısından bulunacak. Türkiye yoğun bir ikna sürecini işletecek, bölgedeki gruplarla, aşiret liderleriyle ve bölgenin önde gelen isimleriyle de temasa geçecek. İkna sürecinde Rusya-Türkiye arasındaki anlaşmanın İdlib'in geleceği ve siviller açısından önemine vurgu yapılacak.

RUSYA'YLA ÇALIŞILACAK

Radikal örgütlerin takınacağı tutum Türkiye'nin tavrını da belirleyecek. İkna çabaları sonuçsuz kalırsa, zorluk çıkaran gruplar Rusya ile koordineli olarak tasfiye edilecek. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Terör örgütlerinin tampon bölgeden nasıl çıkartılacağı veya pasifize edileceği” konusunda yaptığı açıklamada Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özel Kuvvetler'in sahada Ruslarla birlikte çalıştığını söylemişti.

HTŞ'NİN TAVRI BEKLENİYOR

Türkiye'nin çabalarıyla Rusya ile yapılan anlaşma çerçevesinde İdlib'e yönelik askeri operasyon engellenirken, İdlib'de ağır silahların toplanması ve rejim ve muhalifler arasındaki hatta 15-20 kilometre silahsızlandırılmış bölge oluşturulmasın kararlaştırılmıştı. İdlib'de bulunan tüm silahlı grupların ağır silahlarını teslim etme tarihi olarak ise 10 Ekim tarihi belirlendi. Şimdiye kadar ılımı muhalefetim bu anlaşmaya sıcak baktığı ve mutabakata uyacakları yönünde açıklamalar yapılıyor. Ancak bazı radikal terörist grupların ise silah bırakmama kararı aldığı belirtiliyor. Özellikle bünyesinde yabancı teröristleri barındıran bölgedeki en tartışmalı terör örgütü Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) tavrının 10 Ekim'e kadar netleşmesi bekleniyor. HTŞ'nin silah bırakmama kararı alması durumunda ise tasfiye formülünün devreye gireceği değerlendirmeleri yapılıyor.

Obüs ve beton sevkiyatı sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib'deki askeri birliklere takviye yapmaya devam ediyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaşan obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesine geldi. Askeri araçlar daha sonra Suriye sınır hattına gönderildi. İdlib'de Türkiye'ye ait 12 gözlem noktasının güçlendirilmesi için 1 haftada bölgeye 250 beton blok gönderildi. 4 metre yüksekliğinde, 12 ton ağırlığındaki bloklar, Reyhanlı'da kalıplara beton dökülerek imal ediliyor. Her bir blok için 250 kilogram demir, 4,5 metreküp beton kullanılıyor.

Türkiye Gazetesi