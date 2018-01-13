İdlib’den Türkiye sınırına göç başladı

İdlib bölgesindeki silahlı gruplara yönelik Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonlar nedeniyle bölgede yaşanan çatışmalardan kaçan binlerce kişi Türkiye sınırının sıfır noktasına gelerek buraya yerleşiyor. İdlib’e bağlı Kelbit bölgesine gelen yaklaşık 5 bin kişi, ülkelerinde yaşanan çatışmalarda en uzak noktaya, Türkiye sınırına kaçarak kendi imkanlarıyla barınıyor.

Geçtiğimiz hafta Türkiye sınırına 3 kilometre mesafede bulunan Kelbit bölgesine geldiklerini ifade eden, Ahmet Fellum, bulundukları bölgeye rejim tarafından ağır bombardıman gerçekleştiğini ve hayatta kalmak için buraya geldiklerini ifade etti.

Saldırılar sonucunda evlerini bırakarak Ailesiyle Kelbit bölgesine yerleşen İbrahim Taha "Hama kırsalından geliyoruz, ummadığımız anda rejimin saldırılarına maruz kaldık. 3 gün önce buraya geldik burası güvenli bölge olduğu için buraya geldik. Durumumuz perişan, çocuklarımız soğukta zor şartlarda yaşıyoruz. Burada Kızılay bizim için burada çadır kuruyor Türkiye’ye minnettarız" dedi.

Ayşe Ketum ise, "Saldırılardan dolayı evimiz yıkıldı düzenimiz bozuldu. Hayatımızı kurtarmak için evimizi terk etmek zorunda kaldık ve yanımıza hiçbir şey alamadık. Yatağımız yorganımız yok, perişan haldeyiz. Çocuklarımızın üzerlerine giyecek bir şeyleri yok. Türkiye sağolsun bizi burada kucakladı ve bize barınma imkanı verdi" ifadelerini kaydetti.

Adem Karagöz