İdlibli anneden çocuklarına el yapımı gaz maskesi

Suriye askerlerinin kuşattığı İdlib şehrindeki 3 milyon kişi, rejimin kimyasal silah kullanma ihtimali nedeniyle tedirgin. Doğu Guta'da Esad'ın zehirli gaz saldırısı sonucu çok sayıda yakını ve tanıdığını kaybeden ve daha sonra zorla İdlib'e göç ettirilen Ümmü Mecid, Suriye ve Rus savaş uçaklarının zehirli gaz saldırısına karşı çocuklarının hayatını korumak için çareyi el yapımı gaz maskesi yapmakta buldu. İHA muhabirine başından geçenleri anlatan Ümmü Mecid, Şam yakınlarındaki Doğu Guta'da senelerce Suriye‘nin kuşatması altında yaşadıklarını, Suriye rejim güçlerinin kendilerini Guta'dan çıkarmayı başaramayınca çareyi zehirli gaz kullanmakta bulduğunu söyledi. Mecid, Suriye'nin zehirli gaz saldırısında çok sayıda yakınını ve tanıdığını kaybettiğini, daha sonra İdlib'e göçe zorlandıklarını söyledi.

Şimdi Suriye askerlerinin şehri kuşatma altına aldığını, burada yine zehirli gaz saldırısı tehlikesi altında oldukları için çocuklarının hayatını kurtarmak amacıyla el yapımı zehirli gaz maskesi yapmaya karar verdiğini söyleyen Mecid, bunun için meşrubat kutusu, kömür, pamuk ve pet şişe kullandığını anlattı.

Ümmü Mecid, el yapımı gaz maskesini nasıl yaptığını göstererek, gerekli malzemeleri hazırladıktan sonra önce bir meşrubat kutusunun kapak kısmını kesti, alt kısmına çiviyle birkaç delik açtı. Kutunun içini yarısına kadar kömür doldurduktan sonra kalan kısmını bir parça pamukla dolduran Mecid, daha sonra pet şişeleri keserek hazırladığı ağızlığı meşrubat kutusunun etrafına geçirerek hava geçirmeyecek şekilde bantladı. Mecid, hazırladığı el yapımı gaz maskesini çocuğunun ağzına takarak denedi.

ABD, İngiltere, Fransa kimyasal silah kullanmaması konusunda Suriye'yi uyarırken; Rusya, Suriye'ye dış müdahale yapılması için İdlib'deki muhaliflerin şimdiden zehirli gaz kullanılmış gibi videolar ve fotoğraflar çektiğini ileri sürdü.

Suriye rejim güçleri 4 Nisan 2017'de Han Şeyhun'da zehirli gaz kullanarak 28'i çocuk 80 kişinin ölümüne yol açınca ABD, Suriye'nin kimyasal silah fabrikalarına saldırıda bulunmuştu. Birleşmiş Milletler Kimyasal Silahlar Komitesi tarafından oluşturulan uzmanlar heyeti, Şam'ın inkar etmesine rağmen rejim güçlerinin kimyasal silah kullandığını tespit etti. Suriye rejimi geçen Nisan ayında da Suriye'nin Duma kentinde zehirli gaz kullanarak en az 40 kişinin ölümüne yol açmıştı. Suriye rejim güçleri, 2013 yılında yine kimyasal silah kullanarak 127 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

Muhamed El Mustafa