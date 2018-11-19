İDO iç hat seferlerini geçici olarak durdurdu!

İDO , 01 Aralık 2018 tarihi itibariyle Sirkeci – Harem hattı hariç iç hat seferlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO'nun (İstanbul Deniz Otobüsleri) bazı seferleri iptal edildi.

İDO'dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Değerli misafirimiz; olumsuz hava koşulları nedeniyle 16.11.2018 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.30 seferimizi ve Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.