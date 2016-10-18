Marmara Denizi'ndeki kuvvetli lodos deniz trafiğini olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle İDO ve BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi. İDO'nun resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şu şekilde:

18-10-2016 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

18-10-2016 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

18-10-2016 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

18-10-2016 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

18-10-2016 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

18-10-2016 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

18-10-2016 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

18-10-2016 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

Murat Solak