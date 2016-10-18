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İDO ve BUDO'dan sefer iptali

İDO ve BUDO, Marmara denizindeki kuvvetli lodos nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO ve BUDOdan sefer iptali

18 Ekim 2016 07:44

Marmara Denizi'ndeki kuvvetli lodos deniz trafiğini olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle İDO ve BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi. İDO'nun resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şu şekilde:

18-10-2016 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
18-10-2016 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
18-10-2016 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
18-10-2016 07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
18-10-2016 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
18-10-2016 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
18-10-2016 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
18-10-2016 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

Murat Solak

Etiketler: İDO, ido sefer iptalleri


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