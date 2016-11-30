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İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO, hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

İDO ve BUDOdan sefer iptalleri

30 Kasım 2016 07:34

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

İşte İDO'nun iptal edilen seferleri;

06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü

İşte BUDO''nun iptal edilen seferleri;

07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

11:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

12:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Etiketler: Budo, budo sefer iptalleri, İDO, ido sefer iptalleri, sefer iptalleri


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