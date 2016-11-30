İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.
İşte İDO'nun iptal edilen seferleri;
06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü
İşte BUDO''nun iptal edilen seferleri;
07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
12:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)