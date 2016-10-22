Kadınların yaklaşık yüzde 40'ında idrar kaçırma problemi olduğunu vurgulayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Tamer Erel, çoğu kadının bu sorundan utandığı ve yeterince önemsemediği için tedavi olmaktan kaçındığını dile getirdi. İdrar kaçırma sorunu yaşayan kadınlara önerilen tedavilerin çoğunun cerrahi olduğunu belirten Erel, ameliyat korkusu olan kadınların tedaviden vazgeçtiklerini belirtti.

İdrar kaçırma psikolojik ve sosyal sorunlara yol açıyor

Bazı kadınlara verilen ilaç tedavisi veya egzersizler ise uzun süreli tedavilerdir. Yine çoğu kadın hayat boyu ilaç kullanmak veya egzersiz yapmak istemiyor. Diğer taraftan kullanılan ilaçların da ciddi yan etkileri var. Bu durumda hasta ümidini yitiriyor ve durumunu kabullenmeye başlıyor. Bunun sonucunda hayat kalitesi düşüyor kişiler günlük işlerini yapamaz hale geliyor, aile yapısının bozulmasının yanı sıra psikolojik ve sosyal problemler yaşamaya başlıyorlar. Yaş ilerledikçe daha çok artan idrar kaçırma şikayetleri, kişileri ameliyat olmaya mecbur kılıyor.

İdrar kaçırma nedeni

İdrar kaçırma şikayeti, sıklıkla mesane kasının ya da pelvis (leğen kemiği) kaslarının ve bağ dokusunun çeşitli nedenlerden dolayı yetersizliğinden kaynaklanıyor. Bunlar arasında, hatalı yaptırılan normal vajinal doğumlar, iri bebek doğurmak, şişmanlık, menopoz, sigara içmek, spor yapmamak, rahimde miyom veya yumurtalık kistlerinin olması gibi nedenler idrar kaçırma sorununu artıyor. Bunun sonucunda zayıflayan pelvis kaslarının en zayıf yeri olan vajinal açıklıktan mesane, rahim ve rektum gibi organlar aşağıya doğru fıtıklaşıyor. Böylece mesanenin fıtıklaşması ile idrar tutukluğu veya idrar tutamama gibi idrar şikayetleri, rahimin sarkmasıile cinsel ilişkinin yapılamaması veya ağrı olması, rektumun sarkması ile kabızlık ve tam dışkıyı boşaltamama gibi şikayetler meydana geliyor.

İdrar kaçırma teşhisi

İdrar kaçırma tiplerinde teşhis için ayrıntılı bir sorgulama ve dikkatli bir muayene çoğu zaman yeterli oluyor. Çok nadir olarak idrar basınç ve akım hızını ölçmek ve fikir vermek için bazı testler yapılıyor. Şişmanlık, menopoz ve vajinal doğum en önemli risk faktörleri arasında yer alıyor. Bunlardan özellikle vaginal doğum esnasında vakum ya da forseps kullanılması, çok genç yaşlarda doğum yapılması, doğumun uzaması ve iri bebek (4000 gr ve üzeri) doğurmak ilerideki yaşlarda stres tipinde idrar kaçırma olasılığını artırıyor.

İdrar kaçırma sorunu lazer tedavisi ile son buluyor

İdrar kaçırma şikayeti yaşayan kadınlar için doktorların yakın zamana kadar birçok ameliyat çeşitlerinden uygun olan birini hastalarına tavsiye ettiğini belirten Prof. Dr. Erel, bu problemin lazer ile ameliyatsız ve acısız bir şekilde tedavi edilebildiğini söyledi. Özel bir yöntemle kullanılan Lazer cihazının vajinal uygulaması artık idrar kaçırma şikayeti olan kadınlar için kesin çözüm olduğunu ifade eden Erel, yöntemin uygulanışı hakkında şu bilgileri verdi:

"Özellikle erken yaşlarda olup gecikmeden doktora başvuran hastalarda 1 veya 2 seans lazer uygulaması sayesinde sorun yok edilebiliyor. Stres tipi idrar kaçırmanın lazerle tedavisi yaklaşık 20-25 dakika sürüyor genellikle bir ay ara ile yapılan en fazla 2 seansta başarı elde ediliyor. Lazer uygulaması, anestezi, kesi ve dikiş olmadan idrar kaçırma problemine yeni ve etkin bir çözüm getiriyor. Lazer, üretral bölgede ve mesanenin dayandığı vajen ön duvarında bağ dokusundaki kollajen liflerde, ısı etkisi ile yenileşme oluşturarak sıkılığı artırıyor. Damarlanma arttığı gibi beslenme zenginleşiyor. Sonuç olarak doku eski esneklik ve kuvvetini kazanıyor. Böylece bu bölgede kaybedilen desteği ve kontrol gücünü geri kazandırıyor. Karışık tipte olan idrar kaçırmalarda genellikle kombine tedavi yaklaşımları uygulanıyor. En kolay ve risksiz olanı lazer uygulaması ile birlikte uygun ilacın beraber kullanılması oluyor."

Lazer ile idrar kaçırma tedavisi avantajları

Lazer ile idrar kaçırma tedavisini avantajları şöyle:

Yüksek başarı oranı, muayene ortamında yapılıyor olması, uygulama sırasında ağrı, acı ve kanama olmaması, günlük yaşama hemen dönülebiliyor olması, uygulama 15-30 dakika sürmesi, uygulama öncesi bakım ve hazırlık yapmaya gerek olmaması, komplikasyon riski olmadığı için güvenli bir yöntem olması, genelde problemin tek seansta çözülmesi.

En yaygın idrar kaçırma tipleri

Stres tipi idrar kaçırma; en fazla görülen idrar kaçırma tipi. Genellikle genç hanımlarda (40-60 yaş arasında) görülüyor. Öksürmekle, aksırmakla, hapşırmakla, gülmekle, hareket ve eforla birlikte idrar kaçırma sorunu oluşabiliyor. Sıkışma tipi idrar kaçırma; İkinci sıklıkta görülen idrar kaçırma tipi. Yaşı 55-60’ın üzerindeki kadınlarda en sık görülüyor. Aniden sıkıştığını hisseden kadın tuvalete yetişmeğe çalışırken idrar kaçırdığı görülüyor. Karışık tip idrar kaçırma; bazı kadınlarda stres ve sıkışma tipi idrar kaçırma birlikte görülüyor. Taşma tipi idrar kaçırma; Genellikle ileri yaş idrar kaçırmalarda mesane kapasitesini geçen hacimlerdeki idrar mesaneden taşarak dökülüyor. Psikojenik idrar kaçırma; Sıklıkla çocuk ve gençlerde görülen idrar kaçırma bu tipte yer alıyor.