İESUMO ve ÇİZGİESU’’ robot yarışmasından ödülle döndü

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Robot ve Proje Günleri Topluluğu tarafından 28-29 Nisan tarihlerinde 4.sü düzenlenen BAU ROBOTİCS yarışmasına katıIdı. Üniversitenin Robot Kulübü öğrencilerinden Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencisi Emre Cengiz Kocasarı, Aykut Tutkun ve Furkan Şimşek, 6 kategoride düzenlenen robot yarışmasına iki kategoriden katıldı. İESUMO ve ÇİZGİESU adlı robotları Çizgi İzleyen ve Mini Sumo kategorilerinde derece alan öğrenciler, İESUMO adlı robotları ile Mini sumo kategorisinde ikinci, ÇİZGİESU adlı bir diğer robotları ile de Çizgi İzleyen Robot kategorisinde üçüncü oldu.



İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak, öğrencileri tebrik etti. Prof. Dr. Apak, dünyayı değiştirmenin birçok yolu olduğuna ve bu yollardan birinin de teknoloji olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Apak, ‘’Teknolojik gelişmeler de değişimler dünyada çok hızlı değişiyor ve gelişiyor. Bizler İstanbul Esenyurt Üniversitesi olarak tüm bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Üniversitelerin üçüncü boyutu olan toplumsal fayda açısından öğrencilerimizin katma değeri yüksek ürünler üretebilen bireyler olmalarını amaçlıyoruz. Üniversite olarak ülkemizin gelecekte her alanda en iyi seviyede olması adına çok çalışıyoruz. Öğrencilerime bir kez daha bu gururu bizlere yaşattıkları için teşekkür ediyorum’’ dedi.