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İETT’den ’eylem’ açıklaması

İETT, bazı özel otobüs işletmecilerinin cuma günü kontak kapatacağı yönündeki açıklamalarla ilgili, " İETT olarak toplu taşımacılık hizmetinin aksamaması için gerekli önlemler alınmış, ihtiyaç duyulan hatlara ek seferler planlanmıştır" açıklamasında bulundu.

İETTden eylem açıklaması

08 Mart 2018 15:56

İETT (İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü) tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Otobüs A.Ş. bünyesinde çalışan bazı özel otobüs işletmecileri 07.03.2018 günü saat 22.30’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde eylem yaparak Cuma günü kontak kapatacakları yönünde basın açıklaması yapmışlardır. Bilindiği üzere söz konusu taşımacılar İdare tarafından düzenlenen 2 ayrı ihale sonucu 10 ve 15 yıllığına taşımacılık hizmeti vermeye hak kazanmışlardır. Taşımacılar, taşımacılık faaliyetini sözleşme ve mevzuat hükümlerine göre yerine getirmekle yükümlüdürler. Söz konusu taşımacıların yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtmadığı gibi yapılması planlanan eylem, sözleşmenin “Toplu olarak direniş yaparak taşımacılığı durdurmak, aksatmak otobüsle birlikte gösteri yapmak, kamu düzenini ve otoritesini sarsacak vb. eylemlerde bulunmak” hükmü kapsamında değerlendirilecektir.

Bununla beraber, İETT olarak toplu taşımacılık hizmetinin aksamaması için gerekli önlemler alınmış, ihtiyaç duyulan hatlara ek seferler planlanmıştır. Eylem olması halinde İstanbullular toplu ulaşımda sorun yaşamayacaktır."  

 

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