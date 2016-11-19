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İETT’nin kadın yolcular için gece düzenlemesi başladı

İETT'nin, kadın yolcuların durak dışında istediği noktada inmesi uygulaması tüm hatlarda hayata geçirildi. Uygulamayı kullanan bazı kadınlar durumu memnuniyetle karşılarken bazıları ise uygulamanın cinsiyetçi bir yaklaşım olduğunu öne sürdü.

İETTnin kadın yolcular için gece düzenlemesi başladı

19 Kasım 2016 00:00
İETT’nin kadın yolcular için gece düzenlemesi başladı - Tıkla İzle

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İETT'de kadın yolcuların güzergah üzerinde durak dışında istediği noktada inme uygulaması talimatını vermesi üzerine uygulama bu akşam saat 22.00 itibariyle başladı. Uygulama kapsamında şoförler, kadın yolcuların taleplerine, trafik güvenliğini tehdit etmeyecek yol, yolcu ve çevre güvenliğine yönelik herhangi bir risk oluşturmayacak en yakın noktada durarak indirdi.
Uygulamanın başladığı 22.00 itibariyle Eminönü-Gaziosmanpaşa hattını kullanana kadın yolcu Çisem Tenekecioğlu, “Çoğu yerde korkarak geçiyorduk. İneceğimiz yerde ışıkların yanmaması nedeniyle endişe duyuyorduk. Böyle olması iyi oldu” dedi.

Kadınlar için başlatılan uygulamada bir erkek yolcu Yılmaz Yorulmaz, “Böyle bir uygulamayı şahsen istemem. Cinsiyetçi yaklaşımlar, pozitif ayrımcılıklarda olsa bir belediyenin, düzenini, kurallarını değiştirmemeli. Belediye kuralları kişilere göre değil, topluma göre hazırlanmalı. Toplum buna uymuyorsa toplumda gerekli yerler değiştirilmeli” şeklinde konuştu.

Hayata geçen uygulama kapsamında bir başka yolcu Göksü Bulut da, “Uygulama aslında güzel ama biraz düşündüğümüz zaman çok cinsiyetçi bir uygulama. Kadınların evine yakın bırakılması yerine erkeklerin eğitilmesi gerektiğini düşünüyorum” derken, Gaye Bulut ise, “Akşam 22.00’dan sonra zaten İstanbul’da bayan olarak bir yerden bir yere giderken epey tedirgin oluyoruz, zorluk çekiyoruz. Bunu önlemek istemiş olmaları güzel ama çok cinsiyetçi olmuş. Ben bu uygulamanın doğru olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu. 

Murat Solak - Selim Bayraktar

Etiketler: iett, kadın yolcular, yeni düzenleme


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