İHA haberini yaptı, devlet arşivinde yerini alıyor

Yaklaşık bir ay önce İHA tarafından haberi yapılan, Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy'de evlenme çağına gelen gençlerin, 50 yıl önce düğünlerde uygulanan gelenek ve görenekleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın arşivlerinde yerini alıyor. Köyün gençleri annelerinden ve büyüklerinden duydukları gelenek ve görenek için dernek kurarak bu gelenekleri yeniden canlandırmak için harekete geçtiklerini duyurduğumuz haberde kadınların ferace giyip peçe taktıkları düğünlerde, çocuklar en arkada gelini cibinlik içinde taşıyorlar. Yaklaşık 50 yıl sonra yeniden canlandırılan eski gelenekte köyün kadınları gelin için kına merasimi düzenlenip ilahiler söylenirken, ardından davetliler ile beraber özel tutulan hamama gidiyorlar. Gelin hamamdan çıktıktan sonra evine girerken kayınvalidesini 3 defa havaya kaldırıp merdivenlerden su dökerek çıkıyor.

"Gelenek devlet tarafından kayıt altında olacak"

Yazıköy Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Karakaş düğünlerde yapılan gelenek ve göreneklerin 50 yıllık unutulmuş bir etkinlik olmakla beraber tekrar canlandırmaya karar verdiklerini belirterek, “Eskiden Yazıköy'de 7-8 gün süren bir düğün çok güzel bir düğünmüş. At yarışları ile uğurlanan bir düğün. Keşkekten yapılan yemekler var, gelin kınası var, gelin hamamı var. Üç dört defa geline kına yakıyorlar. Biz bugün onu canlandırmaya karar verdik. Ferace, ipek mahrama ve cibinlik kullanılıyor. Ferace önde giden anlamındadır. İpek Mahramamız ve cibinlik orijinaldir. Amacımız eski adetleri gelenekleri yaşatmak. Şuanda devlet arşivlerinden, bizden bu çekimi arşivlerde saklamak için yapmamızı istediler. İnsanları toplamak ve organizasyon yapmak çok zor. Bir ay önce yapmıştık ama onda bayanları kendi başına bıraktık. Ama bu etkinlik çok daha detaylı yapıldı” dedi.

Rıdvan Bostancı