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İHA sergisine ilgi devam ediyor

İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminde objektiflere yansıyan karelerden derlenen 65 fotoğrafın yer aldığı Diyarbakır’daki ‘Tarihe tanıklık, oradaydık unutmadık, unutturmadık’ temalı sergisini gezen Ak Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yusuf Ziya Talay, sergiden dolayı İHA’ya teşekkür etti.

İHA sergisine ilgi devam ediyor

17 Temmuz 2017 11:28

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sümerpark Sanat Galerisi Sergi Salonu’nda 13 Temmuz günü açılışı yapılan sergiye ziyaretler devam ediyor. Sergiyi gezen AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yusuf Ziya Talay, bu hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi için İHA tarafından açılan serginin çok anlamlı ve güzel bir hizmet olduğunu söyledi. Talay, “15 Temmuz 2016 yılında Türkiye’nin huzuruna ve birlik beraberliğine kasteden bir gurup azınlığın yapmış olduğu saldırılar sonucunda ülkemiz ve demokrasimiz için canını veren şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize acil şifalar dilerim. Herkes bunu bilsin ki Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve halkın iradesine de hiç kimse karşı koyamaz. Birbirimizi sevip saymaktan başka doğru yolumuz yok, herkes bunun bilincinde olmalı. Cenabı Allah Diyarbakır ilimizi ve cennet ülkemiz Türkiye ile İslam coğrafyasını her türlü kaza bela ve musibetlerden korusun ve birlik beraberliğimizi daim etsin. İHA tarafından Türkiye genelinde ve Diyarbakır ilimizde açmış olduğu fotoğraf sergisi çok anlamlıdır. 15 Temmuz hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi için, milletimizin destansı direnişini konu alan fotoğrafların yer aldığı sergi için başta İHA Genel Müdürü Sayın Hamit Arvas ve tüm İHA ailesine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. 


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