İHA sesini duyurdu, Aile Bakanlığı o yaşlı amcaya sahip çıktı

Başkent Çukurambar’da yıkılmak üzere olan bir gecekonduda yaşam mücadelesi veren, 80 yaşındaki Abdullah Yasan isimli yaşlı amcanın İhlas Haber Ajansı aracılığıyla yaptığı yardım çağrısına, vatandaştan önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetişti.

Daha önce İHA muhabirine oturduğu evin yıkılacağını dile getiren Yasan, "Allah rızası için oturuyorum, ev sahibim para almıyor. Kira istiyorlar ama 100 lira kirayı bile veremiyorum. Dışarıda koltukta yaşıyorum. Uyurken hırsızlar gelip paramı çaldı. Yaralarımdan yürüyemiyorum. Bana bakan yok. Torunlarım da gelmiyor. Oğlum da ‘ben sana bakamam arkadaş, huzurevine git yat’ diyor. Devletimden, vatandaşlarımdan yardım talep ediyorum. Çok zor durumdayım. Allah’tan başka kimsem kalmadı. Geceleri sabaha kadar sokaktayım. Ben de bir yatağım olsun, evim, yerim, yurdum olsun istiyorum. Çaresizim ellerim kırık, bacaklarım hasta, çaresizliğin içinde kıvranıyorum" ifadelerinde bulundu.

Bu çağrının üzerine Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatı ile, sığındığı gecekonduda komşularının yardımı ile hayata tutunan ve çocukları tarafından dövüldüğü iddia edilen yaşlı amca huzurevine yerleştirildi.

"Sevdim burayı"

Başta gitmemekte ısrarcı olan ve "Yaşadığım yerden koparılırsam ölürüm ben" diyen yaşlı amca, yetkililerin durumu güzel bir şekilde izah etmesi ve en azından huzurevini gelip görmesi konusunda teklifte bulununca ikna oldu ve "Buranın daha önceki duyumlarla hiçbir ilgisi olmadığı gördüm, bana orada kalınmaz dediler ama ben gayet uygun olduğunu gördüm, binası çok güzel ve muntazam bir yer. İnsanların gelecekte çocuklarından ayrı kalsa bile gelip kalabilecekleri bir yer. Bugün ilk günüm ve ben burada kalırım diye tahmin ediyorum. İlk günümde bana banyo yaptırdılar, elbiselerim değişti, tıraş oldum, yemek yedim ve burada kalan bazı insanlarla tanıştım. Sevdim burayı. Görevliler beni güzel bir şekilde karşıladılar bu beni çok mutlu etti. Bakanımıza da çok teşekkür ediyorum, Allah ondan razı olsun" şeklinde konuştu.

İlk günden huzurevi personelinin ve yetkililerin sevgisini kazanan Abdullah amcanın, huzurevinde boş durmayacağını ve evden inşaat takımlarını getirerek huzurevi bahçesini güzelleştireceğini, bahçedeki tavuklara bakacağını söylemesi de tebessüm ettirdi. Abdullah amcanın sağlık kontrolleri devam ediyor.

"183'ü arayarak bize ulaşın"

Abdullah Yasan'ın durumu basına yansıyınca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın direkt kendilerini arayarak özel talimat verdiğini belirten Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bestami Erkoç, konuya hassasiyet gösterip gerekli incelemeleri yaparak Abdullah amcayı huzurevine derhal alma kararı verdiklerini dile getirdi. Huzurevlerinin önemine değinen Erkoç, "Bu tip vakalarda bireysel başvurular alıyoruz ama 183 hattımız var, komşu veya duyarlı vatandaşlarımız bu hattan bize ihbarda bulunabilir. Lütfen 183'ü arayarak bize ulaşın, biz gerekli incelemeleri yaptıktan sonra nezih ortamlarda yaşlılarımızı misafir ediyoruz, onların bakımını sağlıyoruz. Bu konuda herkesten hassasiyet bekliyorum" diye konuştu.

Yağmur Yıldız - Nurullah Geylani

