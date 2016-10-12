Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri tarafından gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatında 51. güne girilerken, ÖSO’nun kontrolüne geçen Cerablus’ta halkın normal yaşantısına döndüğü gözlemlendi. Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından bölgeye götürülen İHA ve TGRT Haber ekipleri de, nüfusu 30 bini aşan Cerablus'ta son gelişmeleri yerinde izledi ve canlı yayınlarla ekranlara aktardı. Cerablus’ta daha önce DEAŞ'ın karargah olarak kullandığı binaya asılan Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posteri de dikkat çekti.