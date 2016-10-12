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İHA ve TGRT Haber Cerablus'ta

Fırat Kalkanı Harekatı devam ederken, İhlas Haber Ajansı (İHA) ve TGRT Haber ekipleri terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Suriye’nin Cerablus kentine girdi.

İHA ve TGRT Haber Cerablusta

12 Ekim 2016 14:43
İHA ve TGRT Haber Cerablus'ta - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri tarafından gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatında 51. güne girilerken, ÖSO’nun kontrolüne geçen Cerablus’ta halkın normal yaşantısına döndüğü gözlemlendi. Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından bölgeye götürülen İHA ve TGRT Haber ekipleri de, nüfusu 30 bini aşan Cerablus'ta son gelişmeleri yerinde izledi ve canlı yayınlarla ekranlara aktardı. Cerablus’ta daha önce DEAŞ'ın karargah olarak kullandığı binaya asılan Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posteri de dikkat çekti. 

Etiketler: Fırat Kalkanı Harekatı, İhlas Haber Ajansı, Türk Silahlı Kuvvetleri


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