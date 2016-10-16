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İHA yarışmasında zafer İTÜ’nün

TÜBİTAK tarafından Gebze Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Türkiye’de ilk kez düzenlenen ’Uluslararası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması’nda zafer İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) takımının oldu.

İHA yarışmasında zafer İTÜnün

16 Ekim 2016 21:04

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ev sahipliğinde Türkiye’de ilk defa TÜBİTAK tarafından düzenlenen Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması 10 Ekim tarihinde başlamıştı. 12-15 Ekim tarihleri arasında 3’ü yabancı olmak üzere 85 yarışmacı mücadele etti. Yarışmaların ardından bugün GTÜ Çayırova kampüsünde ödül töreni düzenlendi. Düzenlenen Ödül Törenine TAI Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Bilgin, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, GTÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Abdurrahman Akyol, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Erol Arcaklıoğlu, TÜBİTAK yöneticileri ve davetliler katıldı.

“TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN KURULMASI CUMHURİYET ÖNCESİ TÜRK HAVACILIĞI İÇİN ÖNEMLİDİR"

Ödül töreni öncesi açılış konuşması yapan Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, “Köklü medeniyetimize baktığımızda 1010 yılında İsmail Cevheri’nin uçuş girişiminde ilk Türk hava şehidi olmasıyla başlayan havacılık serüvenimiz, bin yılı aşkın süredir gelişerek ve modern çağa ayak uydurarak devam ediyor. Hezarfen Ahmet Çelebi’nin kendi yaptığı kanatlarla, Galata Kulesi’nden Üsküdar’a başarılı uçuşu, Lagari Hasan Çelebi’nin barut ile göğe yükselerek, kendi yapmış olduğu paraşütle denize inmeyi başarması ve nihayet 1911 senesinde Dünyanın ilk askeri havacılık teşkilatlarından biri olan Türk Hava Kuvvetleri’nin kurulması Cumhuriyet öncesi Türk Havacılığındaki önemli gelişmeler olmuştur. Cumhuriyet ‘in ilk senelerinde Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ bireysel girişimleri ile uçak fabrikalarını kurmuş; Sabiha Gökçen, Türk kadını için önemli bir rol model olmuştur” dedi.

“ÜLKEMİZİN PIRIL PIRIL GENÇLERİ SAYESİNDE GELECEĞİMİZE GÜVENLE BAKIYORUZ"

Konuşmasına Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleri ile devam eden Görgün, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” sözünü kendisine düstur edinen ve “Bütün ümidim gençliktedir” sözünden kuvvet alan ülkemizin pırıl pırıl gençleri sayesinde geleceğimize güvenle bakabiliyoruz. Ülkesini seven ve bir adım daha ileriye gidebilmesi için çabalayan gençlerimiz eğitim, araştırma ve sosyal sorumluluk alanlarında çok ciddi çalışmalar yapmakta ve Ülkemizin geleceğine daha umutla bakmamıza neden olmaktadırlar. Gençlerimizin muhatap alınmaya, kendilerini anlatmaya, başkalarını anlamaya ve böylelikle yaşadıkları hayata anlam vermeye ihtiyaçları var. Bizim en önemli sorumluluğumuz onlara bu ortamı sağlamak, yanlarında olduğumuzu hissettirmek ve destek olmaktır” şeklinde konuştu.

“İHA’LAR SADECE ASKERİ AMAÇLA DEĞİL SOSYAL AMAÇLA DA KULLANILMAK ÜZERE YAPILIYOR"

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün’ün ardından konuşan TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Erol Arcaklıoğlu, “Ülkemizin bilim ve teknoloji alanında ihtiyaç duyulan eksikliklerini gidermek bunlara yön vermek için TÜBİTAK olarak çeşitli burslar, proje destekleri veriyoruz ve yarışmalar düzenliyoruz. İnsansız Hava Araçları yarışması ise bu anlamda desteklediğimiz yarışmalardan bir tanesi. İnsansız Hava Aracı denilince doğal olarak ilk akla gelen teröre karşı kullanılan büyük askeri İHA’lar olsada dünyada askeri İHA’lar haricinde sosyal amaçlı kullanılmak üzere yapılan çalışmalar yoğun bir şekilde hız kazanmaktadır” ifadelerini kullandı.

“İHA YARIŞMASINI DA ÇOK İLERİ NOKTALARA GÖTÜRMEYİ ARZU EDİYORUZ"

Bu yarışmayı daha farklı noktalara taşımayı arzu ettiklerini belirten Arcaklıoğlu, “Danışma ve değerlendirme kurulumuz bu yarışma için çok aktif rol aldı. Hem danışma kurulumuzun hem sektörde bu konu ile ilgili tüm paydaşların önerileri ile bu yarışmayı daha farklı noktalara taşımayı arzu ediyoruz. Enerji araçları yarışmamız var, Hidrojen araçları yarışmasını yapıyoruz bu yarışmalarda ki tecrübemize güvenerek bu İHA yarışmasını da çok daha ileri noktalara taşımayı arzu ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından İnsansız Hava Araçları yarışmasının ödül törenine geçildi. Yarışmada Sabit Kanat kategorisinde 1.’lik ödülünü İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Rota Takımı, 2.’lik ödülünü Polish Air Force Academy’den Polonya Hava Kuvvetleri Akademisi Takımı ve 3.’lük ödülünü Bilkent Üniversitesi’nden Team Bilkent aldı. Döner Kanat kategorisinde ise 1.’lik ödülünü İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Team Mini Quad, 2.’lik ödülünü Tophane Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Team Tophane ve 3.’lük ödülünü Kıbrıs Lefke Avrupa Üniversitesi’nden Kıbrıs Eagles Takımı kazandı. Gebze Teknik Üniversitesinden yarışmaya katılan bir ekibe mansiyon ödülü verildi.

Ödül törenin ardından program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.


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