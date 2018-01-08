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İhalede tehdit edilen nakliyeci feci şekilde dövüldü

Adana'da nakliyeci Cabbar Karaca, haczedilen kamyonunun ihalesine girmemesi için kendisini tehdit ederek haraç isteyen ve çocuklarını kaçırdığını iddia ettiği kişiler tarafından feci şekilde dövüldü. Motorize sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Karaca'nın bu sırada sigara içmesi dikkat çekti.

İhalede tehdit edilen nakliyeci feci şekilde dövüldü
İhalede tehdit edilen nakliyeci feci şekilde dövüldü - Foto Galeri

08 Ocak 2018 17:05

Olay, Adana Adliyesi yakınlarındaki İnönü Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, adliyede bir avukatla görüşme yapan nakliyeci Cabbar Karaca (40), parkta 2 kişinin saldırısına uğradı.

Feci şekilde dövülen Karaca'nın kaşı yarıldı, yüzünden yaralandı. Olay yerine gelen polisler tarafından kavga ayrılırken, motorize sağlık ekipleri de Karaca'nın yaralarına müdahale etti. Karaca'nın bu sırada sigara içmesi dikkat çekti. Kavgaya karışan 2 kişi ise gözaltına alındı.

Saldırıya uğrayan Cabbar Karaca, hacizli kamyonunu ihaleye girip satın almak isterken bir çetenin tehditlerine maruz kaldığını iddia ederek şunları söyledi:

“Yediemin önünde tehditlere uğradım. 'Bize 15 bin lira ver ihaleden çekilelim' dediler. Ben de vermeyip şikayette bulunacağımı söyledim. Bu süreçte çocuklarımı kaçırdılar, çocuklarım bunlarda. Şikayette bulundum. Avukatın yanına geldim, çıkarken de darp edildim. Bıçak çekip yumrukladılar. Bunlar 5-6 kişilik bir çete. 'İhaleye girersen öldürürüz' diyorlar. Beni tehdit eden isimler, Ali G., Hüseyin G., Necati G. çete olmuşlar, beni arabamın ihalesine sokmadılar.”

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Nuri Pir - Erdal Can İçelli

 

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