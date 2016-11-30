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İHA'ya bir ödül daha

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen 'Sarı Kırmızı Kareler' fotoğraf yarışmasının birincilik ödülünü İHA foto muhabiri Mehmet Şirin Topaloğlu aldı.

İHAya bir ödül daha

30 Kasım 2016 14:13
İHA'ya bir ödül daha - Tıkla İzle

Sarı Kırmızı Kareler fotoğraf yarışmasının ödül töreni bugün Türk Telekom Arena Denizbank Lounge'de gerçekleştirildi. Bu sene Doğa Sigorta'nın sponsorluğunda gerçekleşen fotoğraf yarışmasına basın yayın sektörüne hizmet veren 21 foto muhabiri katıldı. Ödül törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği Başkanı Metin Öztürk, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, dernek yöneticileri, üyeleri ve basın mensupları iştirak etti.

Yarışmada İhlas Haber Ajansı (İHA) foto muhabiri Mehmet Topaloğlu birinci olurken, Eser Erenler ikinci, Adem Kabayel ise üçüncü sırayı aldı. Cem Akyüz, Vedat Danacı, Fatih Erdoğdu, Eser Erenler, Gökhan Kılınçer, Cengiz Malgır, Vedat Yangın, Hüseyin Yavuz ve Galatasaray Media Team’den Ali Kemertaş ile Salim Tolan mansiyon ödülünün sahibi oldular.

Yarışmada dereceye giren fotoğraflar 2017 yılı için bastırılacak 1905 GSYİAD takviminde yer alacak.

Özbek: "Pek çok sorumluluklarımız var"
Ödül töreninde konuşan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü ve aynı zamanda sivil toplum kuruluşudur. Pek çok sorumluluklarımız var. Bunları içinden doğmuş yapılarla da sosyal anlamda üzerine düşeni fazlasıyla yerine getiriyoruz. Ben 1905 GSYİAD Başkanı Metin Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ederim. Sarı Kırmızı Kareler fotoğraf yarışmasını geçen sene de yaptık. Galatasaray'ın içinden doğan kareleri ortaya çıkarmak ve bunları farklı gözlerle farklı objektiflerle ortaya koymak çok önemli. Bu yarışmayı ben çok önemsiyorum. Emeği geçen herkese ve yarışmacılara çok teşekkür ederim. Ayrıca Doğa Sigorta'ya çok teşekkür ederim" dedi.

Öztürk: "Katılımcıları tebrik ediyorum"
1905 GSYİD Başkanı Metin Öztürk ise, "Güzel bir ortamda Galatasaray'ın çatısı altındayız. Burada çok değerli insanlar var. Ben gazeteciliğe foto muhabiri olarak başladım. Bundan 14 sene önce başlamış bir gelenek var. Ben İsmail Sarıkaya'ya bu yarışmayı başlattığı için çok teşekkür ederim. Fotoğrafları seçmekte zorlandık. Kazananları ve katılımcıları tebrik ediyorum. Katılmak aslında kazanmak demektir. Ben Doğa Sigorta ve Nihat Kırmızı'ya ayrıca teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da, "Bu sene Doğa Sigorta olarak yarışmaya sponsor olduk. Bizi layık gördükleri için çok teşekkür ederim. Fotoğraf görmek istediklerimizi yaşatandır. Bu sayede Galatasaray'ın güzel anlarını yaşatacağız. Fotoğrafları seçmek çok kolay olmadı. Herkes farklı fotoğraflar seçti. Doğa Sigorta ile Galatasaray'ın adının anılmasını istiyoruz. Katılanlara teşekkür ve ödül alanları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tören, ödüllerin verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. 

Etiketler: galatasaray, İHA, mehmet topaloğlu


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