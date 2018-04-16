İhbar üzerine gidilen evden 4 kamyon çöp çıktı

Araban ilçesi Kale Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Ali ile 60 Fatma Şahin çiftine ait evden gelen kötü kokular nedeniyle mahalleli Kaymakamlığa şikayette bulundu. Şikayet üzerine Kaymakam Emin Bağlı, Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet’e evde inceleme yapılması talimatını verdi. Evde yapılan incelemelerde eski ve çürümüş eşyaların yer aldığı ve uzun zamandan beri evde hiç temizlik yapılmadığı tespit edildi.

Çöp ev temizlendi

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından görevlendirilen bir ekip evde temizlik çalışması başlatırken, evin içerisinde bulunan çöpler belediye ekipleri tarafından dışarı çıkarılarak, kamyona yüklendi.

Toplamda 4 kamyon çöp çıkan evde, ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarının ardından evin iç ve dış cephelerinde boya badana çalışması başlatıldı.

Ayten Işık

