Edinilen bilgiye göre, Zafer Ersoy (34) 38 BZ 911 plakalı otomobil ile Öncüpınar gümrük yolunun birinci kilometresinde, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca önce refüje sonra aydınlatma direğine çarptı. Araçta sıkışan Zafer Ersoy, Kilis Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ersoy, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zafer Ersoy’un yaklaşık 6 ay önce evlendiği ve İHH Kilis Koordinasyon Merkezi basın sorumlusu olduğu öğrenildi.