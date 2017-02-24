Yaptığı resimde bakliyatın insanlar için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Yadikar, bakliyat tohumlarının önemini deniz aşırı ülkelere yolculuk yapan bir kavanozun içinde resmederek gösterdi.

Yadikar bozulmamış tahıl ürünlerinin ülkeler tarafından tahrip edildiğini ve bu tohumların koruma altına alınması gerektiğini vurgulamak istediğini söyledi. Resminde güneş ışığının ve bulutların tohumlara yardımcı olduğunu ifade eden Yadikar, tohumların büyüyerek ürün verdiğini belirtti. Yarışmada dereceye girdiği için mutlu olduğunu söyleyen Yadikar, resim yapmaya devam edeceğini vurguladı.

Yeltekin: “Ela Nur’u başarısından dolayı kutluyorum.”

Yarışmada üçüncülük elde eden Ela Nur Yadikar ile bir araya gelen İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, “Ela Nur’u başarısından dolayı kutluyorum. Önemli bir konu hakkında oldukça güzel bir düşünceyi resmetmesi gerçekten çok değerli buluyorum. Bu yeteneğini geliştirerek gelecekte de başarılar elde etmesini temenni ediyorum. Biz de okul olarak kendisini destekleyeceğiz. Okullarımızda açtığımız atölyelerle Ela Nur gibi öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

