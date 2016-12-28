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İhlas Eğitim Kurumlarından Halep’e yardım seferberliği

Büyük bir insanlık dramına sahne olan Halep’de yaşananlara kayıtsız kalmayan İhlas Eğitim Kurumları, okullarında düzenlemiş olduğu organizasyonlarla hem yardım topluyor hem de gençleri bilgilendiriyor.

İhlas Eğitim Kurumlarından Halepe yardım seferberliği

28 Aralık 2016 16:01

Okullarda düzenlenen yardım organizasyonlarına büyük ilgi gösteren İhlas Eğitim Kurumları öğrencileri Halep’ten çok zor şartlar altında göç eden insanlar için yüreklerini ortaya koydular. Yaklaşık 1 hafta süren organizasyonlarda elde edilen maddi yardımlar ile giyim ve yaşam malzemeleri Haleplilere ulaştırılması için ilgili kurumlara teslim edildi.

İsmail Kapan’dan Halep Konulu Seminer

Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi düzenlemiş olduğu Halep organizasyonunda Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan’ı konuk etti. Kapan, “Dünü ve Bugünü ile Halep ve Ortadoğu” konulu konuşmasında Halep’in tarihine dair bilgiler verdi. Birinci Dünya Savaşı ile başlayan süreçte Avrupalı ülkelerin Osmanlı topraklarını paylaşabilmek için çabaladığına dikkat çeken Kapan, “Sykes – Picot antlaşması ve Mondros Mütarekesi ile Osmanlı topraklarını parçalamaya çalıştılar. Nihayetinde 1920’de Osmanlı topraklarını almak ve hakimiyetine son vermek için Serv planını devreye soktular. Plan diyorum çünkü bu hiçbir zaman antlaşma statüsüne kavuşmamıştır.” dedi. Arap yarımadasında yüz yıl önce cereyan eden olayların günümüzdeki sorunların temelini oluşturduğunu ifade eden Kapan, düşmanın iyi etüt edilerek gerekli tedbirlerin alınması gerektiği ifade etti.

Bahçelievler Kaymakamı Kermes Alanını Ziyaret Etti

Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri tarafından 2 gün süren kermesin son gününde Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit okula gelerek öğrencilere destek oldu.

“Öğrencilerimiz yardımlaşma ruhunu ortaya koydular.”

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, okullarında düzenlenen organizasyonlarda öğrencilerin büyük emek verdiklerini söyledi. Halep’te yaşanan olaylar neticesinde yardıma muhtaç binlerce insan olduğunu ifade eden Yeltekin, “Halep şu anda enkaz bir şehir durumunda. Oradan çıkan insanlar ise zor şartlar altında hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Öğrencilerimiz Halepli kardeşlerine yardımcı olabilmek için okullarında çok değerli kampanyalar yaptılar. Her öğrencimiz elinden gelen desteği verdi. Kendilerini bu güzel davranışlarından dolayı tebrik ediyorum.” dedi. Yeltekin ayrıca toplanan yardımların resmi makamlara teslim edildiğini de
 

Etiketler: Halep, İhlas Eğitim Kurumları, İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, yardım


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