İhlas Koleji hizmet içi eğitim seminerleri başladı

Seminerlerin açılış konuşmasını yapan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, yeni yılın tüm eğitim camiası adına hayırlı olmasını diledi.

Konuşmasında geçtiğimiz bir yılın değerlendirmesini yapan Yeltekin, “Geçen bir yıl boyunca akademik, sosyal ve sportif alanda çok önemli başarılar elde ettik. Okullarımızdan gelen bu başarılar bizleri mutlu etti. Ancak bizim için en önemli başarı İhlas Koleji ailesi olarak birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek ekip olarak uyum içinde çalışabilmemizdi.” dedi.

Bu yıl TEOG ve üniversite sınavlarında elde edilen başarıları öğretmenlerle paylaşan Yeltekin, “Akademik açıdan bu yıl hem TEOG’da hem de üniversite yerleştirme sınavlarında önemli başarılar elde ettik. Özellikle üniversite sınavlarında fen lisesi öğrencilerimizin tamamı bir üniversiteye yerleşirken yirmiden fazla öğrencimiz tıp fakültesini kazandı. Bu başarıların gerçekleşmesinde fedakarca emek veren, öğrencilerinin her zaman yanında olan kıymetli öğretmenlerime teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

İhlas Kolejinin elde etmiş olduğu başarıları özetleyen Yeltekin, bu eğitim yılının da yine kendileri için altın yıl olacağını vurguladı. Yeni okullar açmaya devam ettiklerini ifade eden Yeltekin, bu yılda Bizimevler 7’de bir anaokulu açtıklarını önümüzdeki yıllarda da İstanbul dışında okullar açmak için çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

İhlas Eğitim Kurumları’nın Kurucusu Merhum Enver Ören’in iyi insan yetiştirme vurgusunun altını çizen Yeltekin, “Enver Ağabey’in iyi insan yetiştirme konusundaki hassasiyetine uygun olarak, vatanına ve milletine faydalı, ailesine ve ecdadına saygılı gençler yetiştirmek istiyoruz. Bunun için öncelikle iyi öğretmenlerle çalışmak zorundayız. Çünkü öğrenciler önce öğretmenleri kendilerine örnek alıyorlar. Bunu bilmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin her gün yeni bilgilere eriştiğini söyleyen Yeltekin, öğretmenlerin de öğrencilerinin karşısında tam donanımlı kalmaları için sürekli olarak kendilerini yenilemeleri ve geliştirmeleri gerektiğini vurguladı.

Yeltekin’in konuşmasının ardından kurumda onuncu ve yirminci yılını dolduran öğretmenlere ve idari personele plaket takdimi yapıldı.

Verilen aranın ardından devam eden seminerde kurum öğretmenlerinden Cüneyt Ali Mert “Sosyal Medya İçin İçerik Geliştirme” konusunda bilgiler verdi.

Mert’in ardından sahne alan Cüneyt Günay, “Öğretmenin Sosyal Medyada Ne işi Var?” konulu sunumunda sosyal medya kullanımı ve sosyal medyada geçen terimlerin anlamları hakkında paylaşımlarda bulundu.