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İhlas Koleji öğrencileri TÜBİTAK Milli Takımında

Özel Marmara Evleri İhlas Fen Lisesi öğrencileri Yusuf Bahadır Kılıçarslan ve Emre Kılıç Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında ülkemizi temsil etmek üzere Uluslararası Bilim Olimpiyatları Milli Takımı’na seçildi.

İhlas Koleji öğrencileri TÜBİTAK Milli Takımında

29 Mayıs 2018 15:42

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 25. Ulusal Bilim Olimpiyatlarında altın madalya kazanan Kılıçarslan ve Kılıç her yıl TÜBİTAK tarafından belirlenen ve ülkemizi tüm uluslararası bilim olimpiyatlarında temsil edecek olan milli takıma seçilmenin mutluluğunu yaşadılar.

Her iki öğrencinin de hedefleri olan başarılı öğrenciler olduğuna dikkat çeken Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Okul Müdürü Hakkı Okur, “Öğrencilerimiz geçtiğimiz yıldan bu yana TÜBİTAK tarafından düzenlenen organizasyonlarda okulumuzu temsil ediyorlardı. Son olarak ulusal bilim olimpiyatlarından altın madalya ile dönerek okulumuza büyük bir başarı yaşatmışlardı. Milli takıma seçilmeleriyle çok önemli bir seviyeye eriştiklerine inanıyorum. Ülkemizi ve okulumuzu yurtdışında temsil edecekler. Kendilerine şimdiden başarılar diliyorum. Öğrencilerimizin bu yarışmalara katılması için sürekli teşvik eden ve bizi her zaman destekleyen Genel Müdürümüz Sayın Bedri Yeltekin’e teşekkür ediyorum” dedi.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin de yaptığı açıklamada iki öğrencilerini bilim olimpiyatlarına katılmak üzere milli takıma göndermenin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Her iki öğrenciye de milli takımda başarılar dileyen Yeltekin, “Öğrencilerimizin geldikleri noktada onların eğitiminde önemli rol oynayan öğretmenlerinin büyük katkısı var. Bu vesileyle hem öğrencilerimizi hem de öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Etiketler: İhlas Koleji, Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi, TÜBİTAK

 

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