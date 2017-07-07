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İhlas Koleji öğrencisi teknolojinin yıldızı oldu

Türkiye Teknoloji Takımı tarafından düzenlenen Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yarışması’nda Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu öğrencisi Ömer Faruk Uzuner kendi yaptığı robotu ile dereceye girmeyi başardı.

İhlas Koleji öğrencisi teknolojinin yıldızı oldu

07 Temmuz 2017 14:44

Binlerce eserin başvurduğu yarışmada Ömer Faruk Uzuner dereceye girerek Türkiye Teknoloji Takımı tarafından verilecek olan 3 yıllık robotik eğitimine katılmaya hak kazandı. Uzuner, eğitimin ilk bölümünde Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi içinde bulunan DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde 24 Temmuz – 26 Ağustos arasında gerçekleştirilecek eğitimlere katılacak.

Üç yıl boyunca robotik alanında çeşitli eğitimler alacak olan Uzuner, elektronikle ilgili konularda çalışmayı çok sevdiğini bu yüzden okulunun açmış olduğu bilim ve teknoloji kulübüne üye olarak robotik çalışmalar yaptığını söyledi. Kulüpte öğretmenlerinin kendisine sürekli destek verdiğini ifade eden Uzuner, öğretmenlerinin yardımı ve kendi hayal gücüyle tasarladığı robotunu ürettiğini belirtti.

“Kulüp ve atölyelerimiz öğrencilerimizi üretmeye teşvik ediyor”

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, okullarında açmış oldukları kulüp ve atölyelerin öğrencilerin gelişimi açısından son derece faydalı olduğunu ifade ederek, “Öğrencilerimizi kulüp ve atölyelerde üretmeye teşvik ediyoruz. Çeşitli kulüplerimizin yanında açmış olduğumuz robotik, ahşap ve yemek sanatları atölyelerinde öğrencilerimizi hayata hazırlıyoruz. Ömer Faruk da bilim ve teknoloji kulübünde edinmiş olduğu bilgiler ışığında çalışmalarını yaparak önemli bir yarışmada dereceye girdi. Alacağı eğitimle robotik eğitimde daha da ilerleyecek” dedi.
 

Etiketler: Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yarışması, İhlas Koleji, robot


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