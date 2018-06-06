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İhlas Koleji Türkiye ikincisi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Stockholm Su Enstitüsü (SIWI) tarafından düzenlenen Türkiye Gençler Su Ödülü Projesi Yarışması’nda Özel İhlas Fen Lisesi öğrencileri Elif Buğday ve Ahmet Eren Açıkyıldız Türkiye ikincisi oldu.

İhlas Koleji Türkiye ikincisi

06 Haziran 2018 14:49

Bu yıl beşincisi düzenlenen yarışmaya "Plastik Sanayi Sektöründe Kullanılan Plastifiyanların Tatlı Ve Tuzlu Su Ekosistemi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi" adlı projeyle katılan Özel İhlas Fen Lisesi öğrencileri Elif Buğday ve Ahmet Eren Açıkyıldız birçok projeyi geride bırakarak Türkiye ikinciliğini elde ettiler.

Ödüllerini Alıp Projeyi Anlattılar

Yarışmada dereceye giren projelerin sahiplerine ödülleri Ankara’da düzenlenen ödül töreni ile verildi. Elif Buğday ve Ahmet Eren Açıkyıldız ödüllerini DSİ Genel Müdürü Murat Acu’dan aldılar. Ayrıca Buğday ve Açıkyıldız ödül töreninde projelerini DSİ yetkililerine anlattılar.

Türkiye ikincisi olan projenin kahramanlarını kutlayan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, gençlerin böylesine hassas konulara karşı duyarlı olmalarından ve projeler üretmelerinden dolayı memnun olduğunu belirtti. “Dünyamızda su kaynaklarımız her geçen gün azalıyor. Bu kaynakların doğru kullanımı için projeler üretmeli ve o projeleri hayata geçirmeliyiz. Çünkü gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak bizim borcumuz” diyen Yeltekin, bu konuda daha duyarlı olunması gerektiğini vurguladı.

Etiketler: DSİ, İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, İhlas Koleji, ödül, yarışma

 

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