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İhlas Koleji’nde bursluluk sınavı heyecanı

İhlas Koleji tarafından yapılan İhlas'a Geçiş Sınavı (İGS) bu yıl ikinci kez düzenlendi.

İhlas Kolejinde bursluluk sınavı heyecanı

02 Nisan 2018 09:04

İhlas Koleji kampüslerinde düzenlenen sınava ilkokuldan ve ortaokuldan 4.5.6.7. ve 8. sınıf öğrencileri katıldılar. İki oturum halinde yapılan sınavda öğrenciler İhlas Kolejinin sunmuş olduğu burs imkânlarından yararlanmak için ter döktüler. Öğrenciler sınav sonuçlarını 7 Nisan Cumartesi günü İhlas Kolejinin web sitesinden öğrenebilecekler.

Sınav esnasında öğrenci velilerine yönelik bir sunum yapıldı. İhlas Kolejinin vermiş olduğu eğitim sisteminin ayrıntıları okul yöneticileri tarafından velilere aktarıldı. Ayrıca İhlas Kolejinden mezun olmuş ve şu anda üniversite okuyan öğrenciler de sunuma katılarak İhlas Koleji’nde geçen öğrencilik hayatları hakkında kısa bilgiler verdiler.

İhlas'a Geçiş Sınavı'nın ilk kez iki kere yapıldığına dikkat çeken İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, sınava giren öğrencilere başarıları oranında burs vereceklerini söyledi. Yeltekin, “Birinci İhlas'a Geçiş Sınavına katılamayan öğrenci velilerinin yoğun istekleri üzerine bu yıl sınavımızı ikinci kez yaptık. İlk sınava giremeyen öğrencilerle ve velileriyle bir araya gelme fırsatını yakaladık” diyerek, her öğrencinin İhlas Koleji gibi güzide bir kurumda okumayı hak ettiğini ifade etti.

Etiketler: BUSLULUK SINAVI, İGS, İhlas Koleji

 

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