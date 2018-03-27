İhlas Koleji’nde dublaj yarışması nefes kesti

İhlas Koleji Marmara Evleri Kampüsü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler, takımlar halinde seçmiş oldukları filmlere İngilizce seslendirmeler (dubbing) yaptılar. Toplam on takımın katıldığı ve dört takımın dereceye girdiği yarışmada öğrencilerin performansı karşısında jüri üyeleri puanlamada oldukça zorlandılar.

“Öğrencilerimiz için yabancı dili eğlenceli hale getirdik”

Özel Marmara Evleri İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Müdürü Hakkı Okur, İngilizce film izlemenin, İngilizce telaffuz ve kelime bilgisini geliştiren en önemli uygulamalardan biri olduğunu vurguladı. Yarışmanın içeriği olan yabancı filmlere İngilizce olarak seslendirme yapmanın yabancı dil öğrenmeye olan ilgiyi artırmak için önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Okur, “Yarışmamızı öğrencilerimizin telaffuzlarını geliştiren önemli ve eğlenceli çalışmalardan biri olarak görüyoruz. Onların öğrenirken keyif almalarını ve kendilerini geliştirmelerini sağladığımız bu tür aktiviteleri geleneksel hale getirdik. Yabancı Dil Bölümü öğretmenlerimize ve bölüm başkanımız Ömer Yavuz’a bu başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

“Öğrencilerimizin yabancı dilde özgüvenlerini geliştiriyoruz”

Düzenlenen yarışmalarla öğrencilerin yabancı dil eğitimine olan yaklaşımını daha olumlu hale getirmeyi hedeflediklerini belirten İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin ise, “Anaokulundan itibaren vermiş olduğumuz yabancı dil eğitiminde birinci önceliğimiz öğrencilerimizin yabancı dili en kolay şekilde öğrenmelerini sağlamak. Bu amaçla en küçük yaşlardan itibaren oyun, hikâye anlatımı ve yarışmalar şeklinde öğrencilerimize yabancı dili sevdiriyoruz” dedi.

Dereceye giren dört takım, Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi’nde düzenlenecek dubbing yarışmasının dereceye giren takımlarıyla 11 Nisan’da İhlas Koleji Bahçelievler Kampüsü’nde düzenlenecek olan final yarışmasında karşılaşacaklar.