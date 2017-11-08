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İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar muhteşem bir gazetecilik başarısına imza attı

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, gazetecilik başarısına imza attı. ABD'de bulunan Başbakan Binali Yıldırım'ın Washington'da çıktığı sabah yürüyüşünü Live-U Smart teknolojisini kullanarak baştan sona canlı yayınladı.

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar muhteşem bir gazetecilik başarısına imza attı

08 Kasım 2017 18:12
Başbakan Yıldırım'ın Amerika'da gazetecilerle sabah yürüyüşünde - Tıkla İzle

Başbakan Binali Yıldırım, 5 günlük Amerika ziyaretinin ilk gününde sabah yürüyüşü ile programa başladı. Bir grup Türk gazeteci ile birlikte sabah yürüyüşüne çıkan Yıldırım, gazetecilere poz vermek için West Potomac Park'ta bir bankta oturdu. ABD'nin ulusal milli parkı olan alanda tempolu yürüyüşüne devam eden Binali Yıldırım, bir grup lise öğrencisi ile de kısa süre sohbet etti.

Cep telefonu ile yayın yapan gazetecilerin sorularına, 'Durmak yok, yürüyüşe devam' şeklinde cevap veren Binali Yıldırım'ın soğuk havaya karşılık tedbir olarak spor bere ile yürüyüşünü yapması dikkat çekti.

"KEŞKE ONLAR DA OKUSAYDI"

Ünlü bir park alanı olan West Potomac Park'ta İngilizce yer alan 'Tüm savaşlar sona ermeli' sloganını görünce Başbakan Yıldırım, Amerikalı üst düzey yöneticileri kast ederek, "Keşke onlar da bu yazıyı okusalardı" diye yorum yaptı.

Başkan Yardımcısı Pence ile yarın görüşecek olan Yıldırım'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır eşlik ediyor.

Diğer haber kanalları TGRT Haberin teknolojisi karşısında sınıfta kaldı

Batuhan Yaşar Başbakan Yıldırım'ın sabah yürüyüşünü baştan sona canlı yayınlarken, diğer haber kanalları TGRT Haberin teknolojisi karşısında sınıfta kaldı.

Etiketler: amerika, Batuhan Yaşar, Binali Yıldırım

 

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