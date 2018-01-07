İhlas Medya'ya ödül yağmuru

Dünya Gazeteciler Derneği tarafından Türkiye'nin "en"lerinin belirlendiği ödül töreni gerçekleştirildi. İç Kale Otel'de düzenlenen 2017 Medya Oskarları Ödül Töreni'nde İhlas Haber Ajansı (İHA) yılın en iyi özel haber ajansı ödülüne layık görüldü. Ödülü ajans adına İHA muhabiri Yağmur Yıldız aldı.

"Yılın En Başarılı Sabah Haber Programı" ödülü ise TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programı seçildi ve programın sunucuları Fuat Uğur ve Cem Küçük ödüle layık görüldü. Ödülü Uğur ve Küçük adına TGRT Haber Ankara muhabiri Özkan Özcan aldı.

Törende ayrıca yılın en iyi başarılı devlet adamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en başarılı bakanı ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu seçildi.

Yağmur Yıldız - Emre Yüzügüldü

