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İhlas Vakfı, Sudan’da 5 külliye açtı

Sudan’ın Omdurman şehrinde İhlas Vakfı’nın yapımını üstlendiği 5 külliye hizmete girdi.

İhlas Vakfı, Sudanda 5 külliye açtı

08 Mayıs 2018 10:54

Sudan’ın Omdurman şehrinde İhlas Vakfı'nın üstlendiği Külliye Projesi kapsamında yapımı tamamlanan 5 külliye hizmete girdi. Ramazan-ı Şerif'te cami, medrese ve su kuyularının olduğu bölgelerde iftar ve gıda yardımı yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşvikleri ile yapılan sosyal yardımlaşma ve külliye projesi kapsamında Sudan’daki ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırılacak. Devam eden 8 külliyenin inşaatı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteği ve İhlas Vakfı’nın çalışmalarıyla tamamlanacak. Bölgelerde yaşam alanları oluşturulacak. Cami, medrese ve su kuyuları, halkın hizmetine sunularak Sudan halkının daha iyi yaşam sahibi olmaları sağlanacak.  

Müştak Saygın
 

 

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