Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » İhlas Vakfı'ndan İOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekiline ziyaret

İhlas Vakfı'ndan İOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekiline ziyaret

İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Av. Mehmet Okyay, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi (İOSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şaban Gülbahar’ı ziyaret etti.

İhlas Vakfından İOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekiline ziyaret

25 Ocak 2017 16:22

Mehmet Okyay’a İhlas Vakfı Eğitim Koordinatörü Prof Dr. Mustafa Çetin Varlık, Halkla İlişkilerden Ahmet Arslan ve Şaban Çakır eşlik etti.

Gülbahar: “İOSB, Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesi"
İOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şaban Gülbahar, İhlas Vakfı heyetine İOSB hakkında kısa bilgiler verdi. İOSB’nin 30 bin iş yerine ve üç yüz bin çalışana ev sahipliği yaptığını vurgulayan Gülbahar, “Yatırım değeri, üretimi, ihracatı, istihdamı ve ekonomiye katkısı ile İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi’dir” dedi.
İOSB’nin tarihi yarımadada sürdürülmesi imkânsız hale gelen üretimlerin, İkitelli’de modern tesislerde devam ettirilmesi amacıyla kurulduğunu ifade eden Gülbahar, “İş adamlarımız ve müteşebbislerimiz tarafından kendi öz kaynakları ile 700 hektarlık alan üzerine kurulan İOSB aynı zamanda sanayi, ticaret ve KOBİ şehri özelliğindedir” ifadelerini kullandı. Gülbahar ayrıca, genel başkanlığını yaptığı Avrasya Bir Vakfı’nın faaliyetleri hakkında da bilgi verdi.

Okyay: “4 bin öğrenciye hizmet veriyoruz”
İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Av. Mehmet Okyay, İOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şaban Gülbahar ile bir araya gelmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. İhlas Vakfı’nın yurt içi ve yurt dışı faaliyetleri hakkında bilgiler aktaran Okyay, yurt içinde 38 öğrenci yurdu ile 3 bin 500, yurt dışında 17 öğrenci yurdu ile 500, toplamda 4 bin öğrenciye hizmet verdiklerini ifade etti. 33 ülkeden gelen 300 civarında öğrenciyi yurtlarda barındırdıklarını söyleyen Okyay, yurt dışında da 14 ayrı ülkede faaliyetlerinin bulunduğunu belirtti.
Okyay, geçen sene bu aylarda Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanının onayı ile “Kamu Yararına Çalışan Vakıf” statüsü kazandıklarını da sözlerine ekledi.
Görüşmenin sonunda Mehmet Okyay, Şaban Gülbahar’a günün hatırası olarak Hadis-i Kudsi levhası hediye etti.
 

Etiketler: İhlas Vakfı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 2°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 7°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!