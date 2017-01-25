Mehmet Okyay’a İhlas Vakfı Eğitim Koordinatörü Prof Dr. Mustafa Çetin Varlık, Halkla İlişkilerden Ahmet Arslan ve Şaban Çakır eşlik etti.

Gülbahar: “İOSB, Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesi"

İOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şaban Gülbahar, İhlas Vakfı heyetine İOSB hakkında kısa bilgiler verdi. İOSB’nin 30 bin iş yerine ve üç yüz bin çalışana ev sahipliği yaptığını vurgulayan Gülbahar, “Yatırım değeri, üretimi, ihracatı, istihdamı ve ekonomiye katkısı ile İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi’dir” dedi.

İOSB’nin tarihi yarımadada sürdürülmesi imkânsız hale gelen üretimlerin, İkitelli’de modern tesislerde devam ettirilmesi amacıyla kurulduğunu ifade eden Gülbahar, “İş adamlarımız ve müteşebbislerimiz tarafından kendi öz kaynakları ile 700 hektarlık alan üzerine kurulan İOSB aynı zamanda sanayi, ticaret ve KOBİ şehri özelliğindedir” ifadelerini kullandı. Gülbahar ayrıca, genel başkanlığını yaptığı Avrasya Bir Vakfı’nın faaliyetleri hakkında da bilgi verdi.

Okyay: “4 bin öğrenciye hizmet veriyoruz”

İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Av. Mehmet Okyay, İOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şaban Gülbahar ile bir araya gelmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. İhlas Vakfı’nın yurt içi ve yurt dışı faaliyetleri hakkında bilgiler aktaran Okyay, yurt içinde 38 öğrenci yurdu ile 3 bin 500, yurt dışında 17 öğrenci yurdu ile 500, toplamda 4 bin öğrenciye hizmet verdiklerini ifade etti. 33 ülkeden gelen 300 civarında öğrenciyi yurtlarda barındırdıklarını söyleyen Okyay, yurt dışında da 14 ayrı ülkede faaliyetlerinin bulunduğunu belirtti.

Okyay, geçen sene bu aylarda Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanının onayı ile “Kamu Yararına Çalışan Vakıf” statüsü kazandıklarını da sözlerine ekledi.

Görüşmenin sonunda Mehmet Okyay, Şaban Gülbahar’a günün hatırası olarak Hadis-i Kudsi levhası hediye etti.

