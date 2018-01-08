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İhlas’a geçiş sınavı yapıldı

Sunmuş olduğu burs fırsatlarıyla avantaj sunan “İhlas’a Geçiş Sınavı”, İhlas Koleji’nin Bahçelievler, Beylikdüzü ve Ispartakule kampüslerinde yapıldı.

İhlasa geçiş sınavı yapıldı

08 Ocak 2018 15:42

İlkokul ve ortaokul için 4, 5, 6, 7 lise için 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katıldığı iki oturum halinde yapılan sınavda başarılı olan öğrenciler yüzde 100’e varan burs imkânlarından yararlanacaklar. Sınav sonuçları 16 Ocak Salı günü İhlas Koleji’nin web sitesinden yayınlanacak.

Ayrıca sınava giren öğrencilerin velilerine yönelik bir sunum gerçekleştirildi. Sunumlarda kolejin vermiş olduğu eğitimin detayları hakkında bilgi verildi. Mezun olmuş gençler de kolejle ilgili düşüncelerini ve deneyimlerini paylaştılar.

Yeltekin: “Çocuklarımıza iyi bir gelecek sağlamak tüm gücümüzle çalışıyoruz.”

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, her yıl düzenledikleri sınav ile her öğrenciye özel okulda okuma fırsatı verdiklerini vurguladı. Önemli burs fırsatları sunduklarının altını çizen Yeltekin, başarılı öğrencileri teşvik ederek özel okulla tanışmalarının yolunu açtıklarını belirtti. İyi insan yetiştirme prensibiyle yola çıktıklarını ifade eden Yeltekin, “Her alanda profesyonel kadrolarla çalışarak geleceğimiz olan çocuklarımıza en iyi eğitim hizmetini veriyoruz. Yapmış olduğumuz atılımlar ve yatırımlarla kalitemizi her geçen gün daha da yukarı çıkarıyoruz. Böyle güzide bir kurumda okumak her çocuğumuzun hakkı. Burs imkanlarımızla bunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Son olarak sınava olan ilgiden ve katılımdan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Yeltekin, “Sınavımıza yoğun talep olması bizleri sevindirdi. İkinci sınavımızın Mart ayı sonunda yapılması konusunda planlamalara başladık. Bu konuyla ilgili internet sitemizde gerekli açıklamalar yapılacak. Velilerimizin internet sitemizi takip etmelerini rica ediyorum.” dedi.

Etiketler: burs, İhlas Koleji, İhlas'a geçiş sınavı

 

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