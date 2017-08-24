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İhmalin böylesi

Eskişehir’de eşya yüklü bir tırın üzerine bir de otomobilin yüklenmesi ‘yok artık’ dedirtirken, adeta faciaya davetiye çıkardı.

İhmalin böylesi

24 Ağustos 2017 11:01
İhmalin böylesi - Tıkla İzle

Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde seyir halinde olan araç sürücüleri, yük taşıyan tırın dorsesini görünce şaşkına döndü. Eşya yüklü tırın üzerine yaklaşık 1,5 tonluk otomobilin de konulması ‘Yok artık’ dedirtti. Yüklerin üzerine konulan aracın üzerinde herhangi bir güvenlik önleminin olmaması adeta faciaya davetiye çıkardı. Ayrıca tırın üzerinde taşınan aracın plakasının da olmaması dikkat çekerken, seyir halinde olan araç sürücüleri şahit oldukları anı cep telefonuyla kaydetti.

ARACIN YÜKLERİN ÜZERİNE NASIL KONULDUĞU TARTIŞILDI

Öte yandan, görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yüzlerce kişi izlerken, tırın taşıdığı yükün üzerine aracın nasıl konulduğu sosyal medya kullanıcıları tarafından tartışıldı.

Mustafa Kaplan

Etiketler: eskişehir, TIR


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