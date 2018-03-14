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İhraç edilen polislere FETÖ operasyonu: 34 gözaltı

Ordu merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda polislik mesleğinden ihraç edilmiş 34 zanlı gözaltına alındı.

İhraç edilen polislere FETÖ operasyonu: 34 gözaltı

14 Mart 2018 18:15

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün ‘emniyet mahrem yapılanmasına’ yönelik soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ordu, Erzurum, Bursa, Van, Samsun, Trabzon ve Tokat'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda polislik mesleğinden daha önce ihraç edilmiş 34 zanlı gözaltına alındı. 

Diğer zanlının aranmasına ise devam ediliyor. Ordu Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.  

Metin Akyürek
 

 

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