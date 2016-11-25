Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, firmaların rekabet gücünü artıracağı ve Bakanlık olarak tasarıma verilen önemin de göz önünde bulundurularak oluşturulan yeni destek paketinin 24 Kasım 2016 tarih ve 29898 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatılarak, "Yeni destek paketi kapsamında, ihracatçılarımızın küresel e-ticaret sitelerine üye olmaları ve bu yolla her geçen gün pazar payı artan dünyadaki e-ticaret imkanlarından daha fazla yararlanmaları amacıyla, bu tür sitelere ilişkin üyelik giderlerine yüzde 80 destek verilecek olup, üyelikler maliyet avantajı sağlaması amacıyla İşbirliği Kuruluşları vasıtasıyla toplu şekilde gerçekleştirilecektir. Bilindiği üzere, dünya ticaretinde e-ticaretin payı gün geçtikçe artmaktadır. E-ticaretle uluslararası pazarlama ile satış tekniklerinin kuralları ve ihracat menzili artmaktadır. Müteşebbislerimizin bu yeni döneme uyum sağlamasını hızlandırmak ve farkındalık oluşturmak için e-ticaret sitelerine bireysel üyelikler yerine işbirliği kuruluşları aracılığıyla toplu üyelikler desteklenecektir. Söz konusu destek ile hemen hemen tüm ihracatçılarımızın dünyadaki e-ticaret ağına katılması hedeflenmektedir. Bu yeni yaklaşımla hem toplu pazarlık ve maliyet avantajı sağlanacak hem de toplu hareketle sinerji yakalanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Yurtdışı eğitim ve yaşam giderleri desteğinden faydalandırılacak tasarımcı sayısı 60’a çıkarıldı

2008 yılından bu yana Türkiye'de tasarım kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla, tasarımcı şirketlere, tasarım ofislerine, ihracatçı birliklerine, tasarım dernekleri ve birliklere, tasarım ve ürün geliştirme projelerini hayata geçiren şirketler ile gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlere yönelik desteğin sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu bağlamda, markalaşma, yüksek katma değerli üretim, inovasyon ve tasarım gibi kavramların öneminin gün geçtikçe daha çok arttığı günümüz piyasa koşulları göz önüne alındığında Bakanlığımızca işbu hususlara ilişkin desteklerin artırılması ve desteklerimizin sürekli olarak geliştirilmesi esastır. Bu minvalde Bakanlığımıza intikal eden yoğun talep de göz önünde bulundurularak, tasarım destekleri kapsamında, tasarım yarışmalarında derece elde ederek yurtdışı eğitim ve yaşam giderleri desteğinden faydalandırılacak tasarımcı sayısı 30’dan 60’a çıkarılmıştır. Ayrıca tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinin halihazırda desteklenen yurtdışında gerçekleştirecekleri marka tescili ve tescilin korunması faaliyetlerinin yanı sıra marka tescilinin yenilenmesi faaliyetinin de desteklenmesi öngörülmüştür. Bu değişikliklerin hayata geçmesiyle birlikte, ülkemizin katma değerli ihracatı ve küresel rekabetçiliği artacaktır."

