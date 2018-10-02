İhracatta 3'lü rekor

Türkiye İhracatçılar Meclisi, eylül ayı ihracat verilerini Antalya'da açıkladı. Buna göre eylülde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,5 artışla 14,5 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, “bugüne kadar en yüksek ihracat gerçekleştirilen eylül” olarak kayıtlara geçti. Ayrıca ihracatta son 13 ayın en hızlı artışı yaşandı. İlk 9 ayda ise ihracat yüzde 7 artışla 123 milyar 110 milyon dolar oldu. Türkiye'nin son 12 aylık ihracatı yüzde 7,6 artışla 165 milyar 56 milyon dolara yükseldi.

SEVİNDİREN RAKAMLAR

TİM Başkanı İsmail Gülle “2018, rekorlar yılı olarak kayıtlara geçiyor. Haziran ve ağustos ayları haricinde her ayı rekorla kapattık. Yüzümüzü güldüren ihracatçılarımızı kutluyorum. Yeni pazarlardaki başarılarımız artıyor. İhracatımızda ilk sırada 1,4 milyar dolar ile Almanya bulunuyor. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Almanya ile temasların, önümüzdeki dönem daha olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. En büyük pazarımız olan Almanya ile ilişkilerimiz daha da kuvvetlenecek” dedi.

TL İLE TİCARET ARTACAK

TL'nin uluslararası ticarette kullanımını artırabilmenin büyük önem taşıdığını vurgulayan İsmail Gülle “173 ülkede, 5,1 milyar TL tutarında ihracat yerli para ile yapıldı. TL ile ihracatımız, toplamın yüzde 5,6'sını oluşturdu. İhracatın milli bir mesele. Yeni Ekonomi Programı ile de ihracat odaklı bir büyüme stratejisi izlenecek. Bunun için bir seferberlik başlatarak, çocuklarımıza da bu bilinci aşılamalıyız. 2018 ve 2019'da büyüme rakamlarında net ihracatın katkısını daha net göreceğiz” diye konuştu.

170 milyar doları yakalarız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dünyadaki korumacılık rüzgârlarına ve ticaret savaşlarına rağmen, Türkiye'nin ihracatında sevindirici gelişmeler yaşandığını söyledi. Bakan Pekcan “Yıllıklandırılmış ihracat, 165,1 milyar dolara ulaşarak tarihî bir rekor kırdı. Eylül ayı ithalatımız yüzde 18,1 azalarak 16,4 milyar dolar seviyesine düştü. Böylece ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 88,4 seviyesine ulaştı. Bu da, son 9 yılın en yüksek rakamıdır. Önümüzdeki aylarda ihracatımızın ithalatı karşılama oranında artışın devam etmesini bekliyoruz. 3 ay kaldı, 2018 ihracat hedefimizi 170 milyar dolar olarak revize etmiştik, inşallah gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin gelecek 10 yıldaki hedefi, orta gelir seviyesinden yüksek gelir seviyesine ulaşmaktır. Biz, ihracatla gelişmeyi planladık. İhracat gelirini yükseltmek için de teknoloji odaklı projeleri artırmaya, daha fazla tasarım ve markalaşmaya gitmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Otomotiv yine zirvede

Eylül ayında en fazla ihracatı, 2,6 milyar dolarla otomotiv sektörü yaptı. Onu 1,5 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1,4 milyar dolarla hazır giyim izledi. En fazla ihracat artışı, yüzde 95 ile ‘çelik'te yaşandı. En çok ihracat gerçekleştiren iller; 6,2 milyar dolar ile İstanbul, 1,3 milyar dolar ile Kocaeli, 1,1 milyar dolar ile Bursa oldu.

Almanya ilk sırada

172 ülke ve bölgeye ihracat artarken, en fazla satış yapılan ülke 1,4 milyar dolar ile Almanya oldu. Onu 1,1 milyar dolar ile Birleşik Krallık, 825 milyon dolar ile İtalya ve 722 milyon dolar ile Irak takip etti. AB'nin,toplam içindeki payı yüzde 51 olarak gerçekleşti. Uzak Doğu'ya ihracatta ise yüzde 100 artış dikkat çekti.