Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » İhracı istenen MHP'li vekil İsmail Ok konuştu

İhracı istenen MHP'li vekil İsmail Ok konuştu

Milliyetçi Hareket Partisi'nde milletvekilleri Yusuf Halaçoğlu, İsmail Ok, Sinan Oğan ve Nuri Okutan, ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Balıkesirli Milletvekili İsmail Ok, disipline sevk edilmesini şeref madalyası olarak gördüğünü ifade ederek, "Bahçeli istedi diye sözümüzden dönemeyiz" dedi.

İhracı istenen MHPli vekil İsmail Ok konuştu

13 Şubat 2017 20:21

Referandumda parti olarak "evet" oyu kullanacaklarını açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin muhalif isimlerini disipline sevk etti. Disipline sevk edilenlerden MHP Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü şartlarda isminin bu konularla gündeme gelmesinden üzüntü duyduğu ifade ederek, "Devleti yöneten en üst yetkililer bu tehditleri daha da arttıracak ve referandumla Türkiye'yi karşı karşıya bırakacaklar. Bu referandumda şahsım, daha önce de olduğu ve MHP'nin tüzüğünde de yazdığı gibi, vaat ettiğimiz demokratik parlamenter rejimin eksikliklerinin giderilip günçlendirilmesinden yana olduğumuzu ve aynı yerde durduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum" diye konuştu.

Balıkesir halkının kendisini vekil tayin ettiğini söyleyen Ok, "MHP'nin tüzüğü ve halka 7 Haziran ile 1 Kasımda yaptığımız vaatlere rağmen Sayın Bahçeli istedi diye sözümüzden dönemeyiz. Balıkesir'de ne söylüyorsak Ankara'da da onu söylüyoruz. Demokratik parlamenter rejimlerinin güçlendirilmesi lazım. Egemenliğin bir kişiye devredilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız Türk milletinindir. Hayır oylarının artması için çalışmaya devam edeceğim. Bundan dolayı da disipline sevk edilmem, ihraç edilmemem benim için şeref madalyasıdır" dedi. 

Taşkın Sarıca

Etiketler: ihraç, konuştu, MHP'li vekil İsmail Ok


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!