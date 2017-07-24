İhsan Kalkavan son yolculuğuna uğurlandı

24'üncü dönem CHP Samsun Milletvekili İhsan Kalkavan geçirdiği rahatsızlık sonucu 64 yaşında vefat etti. Samsun Büyük Cami'de öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına spor ve siyaset dünyasından pek çok kişi katıldı.

Fifa Kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır ve Bahattin Duran, Mete Kalkavan'ı acılı gününde yalnız bırakmadı. Oldukça kalabalık olan cenaze töreninde Mete Kalkavan ve ailesi taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından İhsan Kalkavan, Asri Mezarlıkta defnedildi.

Cenaze namazına, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekilleri Akif Çağatay Kılıç ve Fuat Köktaş, CHP Genel Başkan Yardımcıları Haluk Koç, Seyit Torun ve Erdal Aksünger, CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök, CHP Samsun Milletvekilleri Kemal Zeybek ve Hayati Tekin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, CHP İl Başkanı Tufan Akçagöz, eski AK Parti Milletvekili Suat Kılıç, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yakınları katıldı.

Kenan Akyüz