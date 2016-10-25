İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Türkiye'de bir ilk olarak sağlık alanında eğitim veren bütün fakültelerinin ve meslek yüksekokulunun toplandığı, aynı zamanda içerisinde diş hastanesinin de bulunduğu sağlık yerleşkesini büyük bir törenle açtı.

Bakırköy'de bulunan kampüste gerçekleştirilen törene Bakırköy Kaymakamı Adem Öztürk, Bakırköy Belediye Başkanı Op. Dr. Bülent Kerimoğlu, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi (İKBU) Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve İKBU Mütevelli Heyeti Üyesi Vakkas Altınbaş, rektör yardımcıları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı.

Açılış öncesi mutluluğunu dile getiren Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve İKBU Mütevelli Heyeti Üyesi Vakkas Altınbaş, "Altınbaş Ailesi için gerçekten çok gurur duyduğumuz İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin Bakırköy'deki diş hastanesi ve Sağlık Bilimleri Kampüsü'nün açılışını yapıyoruz. Türkiye'ye örnek olacak bir hastane. Yalnız Türkiye'deki hastalar için değil, Orta Doğu ve Balkanlar’dan da gelecek olan hastalar var. Hastanemiz Türkiye'ye örnek olacak. Üniversitemizde yetişen öğrencilerimiz ülkemize hizmet edecekler. Hastanemizin milletimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler eğitim görürken pratik yapacak

Öğrencilerin eğitim görürken diş hastanesinin klinik imkânlarından da yararlanabileceklerini belirten İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, "İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi'nin Bakırköy sağlık yerleşkesinde Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği Fakültemiz, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun yanı sıra Sağlık Bilimleri Enstitümüz bulunmakta. 2 bin 500 kişi kapasiteli bir yerleşke burası. Şu an itibariyle ise bin 585 öğrencimiz eğitimlerine burada devam edecek. Burası laboratuvarlarından kütüphanesine kadar son imkânlarla donatılmış durumda. Bu yerleşkemizin en önemli özelliği, bünyesinde üniversitemizin diş hastanesini bulundurması. Öğrencilerimiz hem eğitim görürken diş hastanesinin kliniklerinden yararlanacaklar hem de bu civardaki kamuoyuna da hizmet verme imkânına sahip olacaklar. Zaten en önemli önceliğimiz 'sağlık için üniversite' anlayışına dayalı olarak, içinde bulunduğumuz Bakırköy'e ve ardından İstanbul halkına yönelik hizmet üretebilmek. Diş, optisyenlik ve odyometri alanlarında bu sene hizmete başlayarak içinde bulunduğumuz muhite hizmet vermeyi amaçlıyoruz” dedi.

Türkiye'de bir ilk

Fakülte hakkında bilgi veren İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Sandallı da, "İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi'nin Bakırköy'de kurduğu bu kampüste 40 bin metrekare üzerinde Diş Hekimliği, Tıp, Eczacılık Fakültelerimiz ve Sağlık Meslek Yüksekokulumuz mevcut. Hem öğrencilerin hem de öğretim üyelerimizin içinde çalışacağı tam teşekküllü laboratuvarlarımız var. Öğretim üyelerimiz bu laboratuvarlarda araştırmalar yapıp, ulusal ve uluslararası platformlarda, Türkiye'nin sağlık alanındaki çalışmalarını sergileyecekler. Türkiye'de ilk defa bu büyüklükte, sağlık alanında eğitim veren bütün Fakültelerin ve Sağlık Meslek Yüksekokullarının aynı çatı altında toplandığı bir kampüs açılıyor. Bugünün bir diğer önemi de en son teknolojik aletlerle hastalara hizmet verecek olan diş hastanemizi açıyoruz" diye konuştu.

SİNEM ERYILMAZ - HÜSEYİN ÇAKMAK