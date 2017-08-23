İki ay sonra gelen yağmur Samsun'u serinletti

Son yılların en sıcak yazını geçiren Samsun'da yağmur iki gündür kendini gösterdi. Yağmura hasret kalan vatandaşlar, yağışla birlikte serinlemenin mutluluğunu yaşadı. Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden (BTUM) alınan bilgiye göre Çarşamba, Perşembe, Cuma günü havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı bildirildi. Ayrıca etkili bir yağışın beklenmediği ve kentin özellikle doğusunda hafif yağmur geçişlerinin olabileceği aktarıldı.

Cuma gününden sonra havanın parçalı bulutlu seyredeceği tahmin edilirken hava sıcaklıklarının en düşük 20-21, en yüksek 27-29 derece arasında olabileceği belirtildi.

Kenan Akyüz