Diğer
Kategoriler

İki ay sonra gelen yağmur Samsun'u serinletti

Samsun'da yaklaşık 2 ay sonra yağan yağmur havayı serinletti.

İki ay sonra gelen yağmur Samsunu serinletti

23 Ağustos 2017 17:12

Son yılların en sıcak yazını geçiren Samsun'da yağmur iki gündür kendini gösterdi. Yağmura hasret kalan vatandaşlar, yağışla birlikte serinlemenin mutluluğunu yaşadı. Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden (BTUM) alınan bilgiye göre Çarşamba, Perşembe, Cuma günü havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı bildirildi. Ayrıca etkili bir yağışın beklenmediği ve kentin özellikle doğusunda hafif yağmur geçişlerinin olabileceği aktarıldı.

Cuma gününden sonra havanın parçalı bulutlu seyredeceği tahmin edilirken hava sıcaklıklarının en düşük 20-21, en yüksek 27-29 derece arasında olabileceği belirtildi. 

Kenan Akyüz


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç