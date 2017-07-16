İki çocukluk arkadaşı 40 yıl sonra bir araya geldi

Akçadağ ilçesine bağlı Doğanlar Mahallesi'nde ikamet eden 76 yaşındaki astım hastası Ahmet Duran Özdemir’in çocukluğunu beraber geçirdiği 68 yaşındaki arkadaşı Yakup Eryılmaz ile yolları 1976 yılında ayrıldı. Geçim derdine düşen Yakup Eryılmaz gurbete gidince arkadaşı Ahmet Duran Özdemir bir daha en yakın çocukluk arkadaşından haber alamadı. Hep arkadaşının özlemiyle yaşayan Özdemir, birçok kez dostunu görmeyi denedi ancak hayat şartları bir türlü iki arkadaşın bir araya gelmesine fırsat vermedi. Bunun üstüne bir de Ahmet Duran Özdemir astım hastası olup yataklara düşünce büyük buluşma daha da zorlaştı.

“Bana arkadaşımı bulun”

Hasta olduktan sonra da yakın çevresine sürekli arkadaşı Yakup Eryılmaz’ı görme isteğini dile getiren Özdemir’in hayalini akrabaları yerine getirdi. Özdemir’in en büyük isteğini yerine getirmek isteyen akrabaları uzun süre Yakup Eryılmaz’ın izini sürdü. Büyük uğraşların sonunda nihayet Eryılmaz’a ulaşan akrabalar, Yakup Eryılmaz’ı Ahmet Duran Özdemir’in Doğanlar Mahallesi'ndeki evine getirerek ona sürpriz yaptı.

Gözyaşları sel oldu

Tam 40 yıl sonra birbirlerini gören arkadaşlar buluşma anında gözyaşlarına hakim olamazken, eski dostlar 40 yılın hasretini birbirlerine uzun uzun sarılarak giderdi. Sevinçten dilleri tutulan arkadaşların buluşmasında olaya tanıklık eden vatandaşlar da gözyaşlarına boğulurken, Eryılmaz ve Özdemir anın keyfini çıkarttı.

Bir daha birbirlerinden ayrılmayacaklarına dair söz veren arkadaşlar, kendilerini bir araya getirenlerin büyük sevap işlediğini söylediler. Çocukluklarının büyük bölümünü beraber geçirdiklerini ifade eden iki eski arkadaş, hayat şartlarının kendilerini ayırdığını ancak hep birbirlerini görmek istediklerini belirttiler.

Barış Türel - Hasan Eryılmaz