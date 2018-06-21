Diğer
Kategoriler

İki çocuktan biri sulama kanalında kayboldu

Adana’da serinlemek için sulama kanalına girip boğulma tehlikesi atlatan iki çocuktan biri kurtarılırken, diğer çocuk kayboldu.

İki çocuktan biri sulama kanalında kayboldu

21 Haziran 2018 19:11

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, saat 17.00 sıralarında iki çocuk serinlemek için sulama kanalına girdi. Ancak bir süre sonra iki çocuk da boğulma tehlikesi atlattı. çevredeki vatandaşlar çocukların yardım çığlığını duyup kanala girdi. Ancak bu arada bir çocuk suda kayboldu. Vatandaşlar ise diğer çocuğu sulama kanalından çıkardı. Bu arada vatandaşlar kaybolan diğer çocuğun bulunması için sualtı polisine haber verdi. Olay yerine gelen sualtı polisleri dalgıç kıyafetini giyip sulama kanalında çocuğu arama çalışmaları başlattı. Ancak çocuk hala bulunamadı. Polisin kanaldaki araması devam ediyor.

Fatih Keçe

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç