İki dev bir demlikte buluştu

Çay üreticisi Çaykur, kendi genel müdürlüğünde lezzetli çaylar Türk mühendislerinin geliştirdiği Aura Cebilon’da arıtılmış suyu kullanıyor. Rize ÇAYLA’da, Çaykur Çay Araştırma Çay Bahçesi, ve Çaykur Genel Müdürlüğü katlarında da Aura Cebilon tercih ediliyor. Çaykur yazdığı bir teşekkür mektubu ile bu memnuniyetini markayla paylaştı.

Lezzetli çay için su önemli

Sudaki klorun temizlenmesi ile çayın kokusu, rengi ve lezzeti üzerinde olumlu değişikliklikler yaşanır. Daha berrak bir renge kavuşan çayın içimi daha yumuşak ve lezzetli olur.

