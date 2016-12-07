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İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


07 Aralık 2016 14:52

Edinilen bilgiye göre, Müslüm Dilsiz idaresindeki 02 HT 944 plakalı otomobil ile Süheyla Yaşar idaresindeki 02 FS 523 plakalı otomobil Yeni Mahalle'de yakınlarında çarpıştı. Otomobillerden biri devrilerek metrelerce sürüklendi. Meydana gelen kazada otomobillerin içerisinde bulunan Kadime Dilsiz ile Sultan Dilsiz yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir

Etiketler: Adıyaman, kaza


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