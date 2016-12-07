Edinilen bilgilere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şehir merkezinde yayın yapan iki radyo ile bir kitabevinin iki yöneticisi C.Y. ve E.Y. isimli şahısların terör örgütüyle bağlantılı oldukları tespit edildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince iki radyo, kitabevi ve bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümanlara el konuldu. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Remzi Şimşek

