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İki radyo ve bir kitabevinin iki yöneticisi FETÖ'den gözaltına alındı

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şehir merkezinde yayın yapan iki radyo ile bir kitabevinin 2 yöneticisi yapılan operasyonla gözaltına alındı.

İki radyo ve bir kitabevinin iki yöneticisi FETÖden gözaltına alındı

07 Aralık 2016 21:23

Edinilen bilgilere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şehir merkezinde yayın yapan iki radyo ile bir kitabevinin iki yöneticisi C.Y. ve E.Y. isimli şahısların terör örgütüyle bağlantılı oldukları tespit edildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince iki radyo, kitabevi ve bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümanlara el konuldu. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

Remzi Şimşek
 

Etiketler: fetö, Radyo


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