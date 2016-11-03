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İki tekerle heyecan dolu macera

Ekstrem sporlar arasında yükselişte olan BMX sporunun genç yıldızları unutulmaz bir macera için yola çıktı.


03 Kasım 2016 17:23

Türkiye’de BMX sporunun öncülerinden Ediz Tenşi’nin anlattığı hikayelerin peşinde bir yolculuğa başlayan Red Bull sporcusu Arif Gül, Kadir Öztürk ve İbrahim Şimşek’in İstanbul’dan Gaziantep’e uzanan maceraları RedBull.com’da Macera Peşinde serisinde anlatılıyor. BMX’in Türkiye’deki geçmişine ışık tutan seri her hafta salı günleri RedBull.com’da yayınlanıyor.

BMX disiplininin Türkiye’deki öncülerinden Ediz Tenşi, yeni dönemin BMX yıldızları Arif Gül, Kadir Öztürk ve İbrahim Şimşek’i, anlattığı hikayelerin peşinde Anadolu’da bir maceraya çıkardı. RedBull.com’da yayınlanan seride üç genç sporcu BMX disiplininin efsaneleriyle tanışmak için İstanbul’dan Gaziantep’e uzanan bir yolculuk yaptı. Türkiye’de BMX’in başlangıcı, gelişimi ve şu andaki durumunu ve yaşanan problemleri anlatan Macera Peşinde serisinde anlatılan öyküler, bu disiplinin hikayesine ışık tutuyor. İstanbul'da başlayan yolculuk Manavgat, Adana ve Gaziantep’le devam edip Kapadokya'da son bulacak.

Serinin ilk bölümüne yolculuğun başlangıç noktası olan İstanbul ev sahipliği yapıyor. İstanbul’da geçen bölümde Arif Gül, Kadir Öztürk ve İbrahim Şimşek, Türkiye’nin en eski BMX sporcusu Ediz Tenşi’nin geçmişinde yolculuğa çıkıyor. Eski ve yeni jenerasyonun çatışmasına da sahne olan İstanbul macerasında, BMX disiplininin Türkiye’de 30 yıl öncesine dayanan hikayesinin başlangıcına tanık oluyor.

Serinin ilk bölümünde Ediz Tenşi, “1985 yılında bu spora başladım, o günlerde BMX bizim her şeyimizdi. Arkadaşımız dostumuzdu, saatlerimiz ve günlerimizi geçiriyorduk. O zamanlar BMX’in algısı sanki kötü bir şey yapıyormuşuz gibiydi” dedi.

Red Bull sporcusu Arif Gül, “Bizim zamanımızda BMX daha kolay oldu. İstediğimiz her şeye ulaşmamız mümkün. Şartlar eskiye göre çok daha rahat” şeklinde konuştu.

Ford’un sponsorluğunda çekilen Macera Peşinde’nin ilk bölümü RedBull.com’dan izlenebilir. 


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