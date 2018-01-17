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İkinci kuşak Turkcell’lilere özel kodlama eğitimi

Turkcell, 'Turkcell’in Çocukları Geleceği Yazıyor' sloganıyla yeni bir programı başlattığını duyurdu. Hayata geçirilen programla, Turkcell çalışanlarının çocuklarına kodlama eğitimi veriliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de tamamlanan eğitimler ardından program, Turkcell’in bölge ofislerine de taşınıyor.

İkinci kuşak Turkcelllilere özel kodlama eğitimi

17 Ocak 2018 14:22

Çalışan eğitimleri ve gelişimini destekleyen Turkcell, ‘Turkcell’in Çocukları Geleceği Yazıyor’ sloganıyla yeni bir programı başlattı. Turkcell bu program kapsamında şimdi de çalışanlarına odaklanıyor ve onlara kodlama eğitimi veriyor. ‘Eğitimde fırsat eşitliği’ ve ‘insana yatırım’ ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Turkcell Akademi tarafından verilen eğitimlerde, Geleceği Yazanlar Platformu'nda eğitim ve sertifika almış 60 gönüllü eğitmen görev alıyor.

Şirket açıklamasına göre ilk aşamada İstanbul, Ankara ve İzmir’de başlatılan proje kapsamında, toplam 415 çocuğa eğitim verildi. 23 Aralık’ta başlayan ve 6-7 Ocak’ta devam eden programlarda, çocuklar 3 farklı yaş grubuna ayrılarak eğitimlere katıldı. Eğitim programı Turkcell’in bölge ofislerinde de düzenlenecek.

Eğitimden sonra oyun ve uygulama geliştirebilecekler

Temel bilgisayar kodlama konularını eğlenerek öğretmeyi hedefleyen eğitim programı sonrasında, çocuklara karmaşık sorunlara esnek çözümler bulmak konusunda farklı kabiliyetler kazandırılması hedefleniyor. Yaş gruplarına göre verilen Code.org, MIT Scratch ve MIT App Inventor eğitimleriyle çocuklar temel bilgisayar programlama konularını eğlenerek öğreniyor. Çocuklar kendi oyun ve animasyonlarını yapabilecek; yepyeni Android uygulamalarını geliştirebilecek seviyeye geliyor. Çocukların gelişimi ve geleceğe en doğru şekilde hazırlanması için geliştirilen bu eğitim sonrasında çocuklara Turkcell Akademi sertifikası da veriliyor. 

 

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