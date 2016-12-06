Edinilen bilgiye göre, 3 Aralık Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'ndeki katı atık tesisi çalışanları, çöp ayrıştırma işlemi yaptığı sırada üzerinde pantolon ve çorap olan bir kadın bacağı buldu. Görevliler, durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlattı.

Olay için özel ekip kuruldu

Polis, yaptığı araştırmada kadın bacağının kadavra olmadığını cinayete kurban giden bir kadına ait olduğunu belirledi. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'nde bulunan deneyimli dedektiflerden iki özel ekip kurulması talimatını verdi. Ak, cinayet çözülene kadar bütün Adana'daki ve çöp ayrıştırma tesisindeki çöplerin didik didik aranması kadının diğer uzuvlarının bulunması içinde talimat verdi.

Bunun üzerine araştırmayı derinleştiren cinayet dedektiflerinden oluşan ekipler kadının öldürüldüğü ve daha sonra parçalara ayrılarak mahalle aralarındaki çöp kutularına ayrı ayrı atıldığını belirledi.

Polis 4 gündür çöp ayrıştırıyor

Kadının 30-35 yaşlarında olduğunu diğer parçalarının da çöp ayrıştırma tesislerinde olacağını düşünülürken özel ekibin biri tesislerde çöp ayrıştırmaya başladı. 4 gündür çöp ayrıştıran polisler dün akşam saatlerinde kadının kesilmiş bir kolunu da buldu. Polis bugün de kadının diğer parçalarını bulmak için tesislerde çöp ayrıştırmaya devam ediyor.

500 çöp kutusu incelendi

Polis kadının diğer parçalarına ulaşmak için sadece çöp ayrıştırma tesislerinde değil mahalle aralarındaki çöp kutularını da tek tek kontrol ediyor. Polis 30 mahallede 500 çöp kutusunu tek tek inceledi. Polis ayrıca bu çöp kutularını gören yaklaşık 350 güvenlik kamerasını da incelemeye aldı.

Karabulut cinayetini hatırlattı

Cinayet dedektifleri kadının bulunan bacak ve kollarında yapılan incelemede cesedin profesyonel bir şekilde kesildiğini ve çöpe atılarak yok edilmeye çalışıldığını bu biçimiyle İstanbul'da ünlü iş adamının oğlu Cem Garipoğlu tarafından kız arkadaşı Münevver Karabulut'u öldürdüğü cinayete benzediğini belirledi. Polis yaptığı araştırmada genç kadının öldürüldükten sonra tek tek parçalara ayrıldığı ve çöpe atıldığını da tespit etti.

Denizde kadın gövdesi bulundu

Özel ekip sır cinayeti çözmeye çalışırken Mersin'in Silifke ilçesinde denizde kesilmiş bir kadın gövdesi bulundu. Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan kadın gövdesi de incelemeye alındı. Polis çöp ayrıştırma tesislerinde çıkan kol ve bacaktan DNA örneği alınarak denizden çıkartılan kadın gövdesi ile eşleştirme yapılması için çalışma başlattı. Denizden çıkan kadın gövdesinin genç kadına ait olma ihtimali de bulunuyor. Polis Adana ve çevre illerde kadının diğer parçalarını ararken bir taraftan da kayıp başvurularını mercek altına alıyor. Polis kurduğu özel ekiple sır cinayeti ortaya çıkartmak için gece gündüz 7 gün 24 saat çalışıyor.