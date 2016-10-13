OSB Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şaban Gülbahar ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette Özlü, 300 bin kişinin istihdam edildiği OSB’de çalışmaları yerinde görerek sorunları da dinledi.

“Sanayici ülkenin kahramanıdır”

Ziyarette sanayicilere seslenen Özlü, sanayicilerin yaptığı işin bu ülke için büyük önem taşıdığını, sanayicilerin bu ülkenin kahramanları olduğunu söyledi. 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Özlü, Türkiye, o gecenin etkilerinden çok hızlı bir şekilde sıyrıldı. Pazartesi günü, Ağustos ayına ait sanayi üretim verileri açıklandı. Biliyorsunuz, Temmuz ayında, o alçak darbe girişiminin de etkisiyle sanayi üretimimiz düşmüştü. Ancak Ağustos ayında, sanayicilerimize adeta bir destan yazdılar, Temmuz’daki kayıplarını süratle telafi ettiler. Ağustos’ta sanayi üretimi, temmuz ayına göre yüzde 9,4 oranında arttı. Geçen yılın aynı ayına göre ise, sanayi üretimindeki artış yüzde 2,2 oldu. Bu başarıya imza atan tüm sanayicilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.

“Güçlü sanayinin olmazsa olmaz şartı ekonomik ve siyasi istikrardır”

“Türkiye’nin büyümesi ihracata, ihracatın artması da sanayi üretimine bağlıdır” diyen Özlü, “Bu ülke için yatırım, üretim ve ihracat yapıyorsunuz. Kazandığınız parayla, mevcut yatırımlarınızı büyütmenin veya yeni yatırımlar yapmanın derdini taşıyorsunuz. Türkiye’nin büyümesi ihracata, ihracatın artması da sanayi üretimine bağlıdır. İhracatımızın yüzde 95’ini sanayi ürünleri oluşturuyor. Bu nedenle, sanayimizin rekabet gücünü artırmak, daha fazla ve daha nitelikli üretim yapmak, Türkiye için büyük önem taşıyor. Bunu biliyoruz ve sizlerin her anlamda önünüzü açmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Güçlü sanayinin olmazsa olmaz şartı ekonomik ve siyasi istikrardır. Ekonomik ve siyasi istikrarı, adeta gözbebeğimiz gibi koruyoruz. Güçlü yapımız sayesinde, çok kuvvetli fırtınalar karşısında bile dimdik ayakta kalabiliyoruz. 15 Temmuz süreci, bunun en iyi örneklerinden birisidir. Dünya, inanın bizim o gece yaşadıklarımızın binde birini yaşasa, yerle bir olacak olan ekonomilerle dolu” dedi.

“Bizim için yeni bir başlangıç çok heyecanlıyız”

İHA’ya imzalan protokolün önemi hakkında açıklama yapan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Mehmet BULUT, “Bugün bizim için çok heyecan verici bir gün üniversitemiz ile İkitelli Organize Sanayi Bölgesi arasında işbirliği protokolü imzaladık. Türkiye’de en önemli eksikliklerden biri üniversite-sanayi işbirliği eksikliğidir. Türkiye’de üniversiteler daha çok teorik bilgide kalıyorlar. Bu teorik bilginin pratiğe yansıması ülke kalkınmasına dönüşebilmesi için üniversite- sanayi işbirliği son derece önemli. Bizim ülkemizde çok eksik. Biz üniversite olarak bunun hızlı bir şekilde telafisi için bütün fakültelerimizde, öğretim üyelerimizi teorik bilgi ile pratiği hayata geçirecek, ülke kalkınmasına büyümesine katkı sağlayacak bir sürece adım atmış oluyoruz. Öğrencilerimizin staj yapma imkânları da olacak. İnşallah hayırlı güzel bir başlangıç olur” açıklamasında bulundu.